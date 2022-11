Auto kracht frontal gegen Baum: 28-Jähriger stirbt am Unfallort

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Bei einem schweren Autounfall in Hüde ist ein 28-Jähriger gestorben. © Polizeiinspektion Diepholz

Schwerer Einsatz für die Rettungskräfte im Landkreis Diepholz: In Hüde auf der Düversbrucher Straße ist ein 28-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt.

Hüde – Bei einem schweren Unfall im Landkreis Diepholz ist ein 28-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden. Erste Ermittlungen der Polizei deuten an, dass das Fahrzeug womöglich mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und schlussendlich gegen einen Baum prallte. Der Vorfall ereignete sich an der Düversbrucher Straße in der Gemeinde Hüde gegen 7:00 Uhr am Sonntagmorgen, dem 13. November.

Schwerer Unfall in Hüde: 28-Jähriger fährt frontal gegen Baum und stirbt

Wie aus den Informationen der Einsatzkräfte hervorgeht, ging am Morgen in der Rettungsleitstelle ein automatischer Notruf aus dem verunfallten Wagen ein. Vor Ort fanden die Rettungskräfte und die Polizei schließlich das völlig zerstörte Fahrzeug des 28-Jährigen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er war bereits tot.

Erste Erkenntnisse deuten an, dass der Fahrer aus Wagenfeld kommend auf der Düversbrucher Straße unterwegs war und in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Anschließend überfuhr er mehrere Verkehrsschilder und krachte mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem Gerät aus dem völlig zerstörten Pkw bergen. Während des Einsatzes war die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt.

28-Jähriger stirbt bei Unfall im Landkreis Diepholz: weitere Blaulichtmeldungen im Überblick

Am frühen Samstagmorgen krachte ein 27-jähriger Mann mit einem Audi in ein Einfamilienhaus. Der Fahrer wurde schwer eingeklemmt. Er wollte scheinbar „nur“ eine Abkürzung nutzen, nun liegt der 30-jährige Mann mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es dazu kam. Am frühen Sonntagmorgen, 13. November 2022, ist gegen 04:45 Uhr ein Lastwagen im Übergang von der A255 auf die A1 durch die Mittelschutzplanke gefahren und umgekippt.