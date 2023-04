Uneinigkeit trotz Einstimmigkeit im Stemshorner Gemeinderat?

Von: Jan Könemann

Projekt „Dorfplatz“ schreitet voran: Der Gemeinderat beschloss die Beauftragung einer Entwurfsplanung. © Könemann

Der Gemeinderat Stemshorn beschließt Kleinstmaßnahmen zur Dorfentwicklung und beantragt hierfür Zuschüsse beim Amt für regionale Landesentwicklung in Sulingen. Außerdem soll der Dorfplatz umgestaltet werden, der Auftrag für eine Entwurfsplanung wurde beschlossen.

Stemshorn – Am Ende der jüngsten Ratssitzung in Stemshorn standen wie so häufig einstimmige Beschlüsse. Die Ratsmitglieder entschieden im Sitzungsraum von Tiemanns Hotel sowohl über Kleinstmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung als auch über die Beauftragung einer Entwurfsplanung für den Dorfplatz. Soweit erst einmal nichts Ungewöhnliches. Der Weg zu diesen einstimmigen Entschlüssen wirkte jedoch ein wenig konfus. Aber der Reihe nach.

Nachdem die üblichen Tagesordnungspunkte wie Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der erste Teil der Einwohnerfragestunde beendet waren, wurde das Protokoll der letzten Sitzung genehmigt. Bis hierhin herrschte Einigkeit. Doch dann standen die Beschlüsse über Kleinstmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und die Entscheidung über die Beauftragung einer Entwurfsplanung für den Dorfplatz auf dem Programm – und die Einigkeit schien dahin.

Öffentlich oder nicht öffentlich diskutieren?

Denn anstatt direkt über die bereits besprochenen und schriftlich vorliegenden Maßnahmen abzustimmen, wurde von Dr. Matthias Galle beantragt, den Tagesordnungspunkt acht, die Entscheidung über die Erstellung einer Entwurfsplanung für den Dorfplatz, nicht öffentlich zu besprechen. Ratsmitglied Friedrich Tellmann beantragte direkt im Anschluss, auch den Punkt sieben – Beschluss über Kleinstmaßnahmen zur Dorferneuerung – nicht öffentlich zu beraten. Beide Anträge wurden zunächst mehrheitlich beschlossen.

Gemeindedirektor Lars Mentrup verwies darauf, dass in diesem Fall an diesem Abend keine Beschlüsse gefasst werden könnten und diese in einer nächsten Sitzung erfolgen müssten. Die Ratsmitglieder entschieden sich kurzerhand um und beschlossen, einen nicht öffentlichen Teil einzuschieben und die Sitzung danach zur Beschlussfassung wieder öffentlich zu machen. Mentrup wies darauf hin, dass dies nur gehe, wenn die vorherigen Beschlüsse aufgehoben werden. Also wurden sie wieder verworfen und der Einschub einer Beratung ohne Zuhörer beschlossen.

Dieser nicht öffentliche Teil dauerte mehr als 45 Minuten, ehe die drei Zuhörer wieder in den Sitzungssaal durften. Die Ratsmitglieder hatten augenscheinlich doch noch einiges zu besprechen. Am Ende jedoch herrschte Einigkeit.

Am Ende herrscht Einigkeit

Einstimmig beschlossen wurden sowohl eine Baumpflanzaktion „Am Limbach“ als auch das Anlegen eines Blühstreifens am Kapellenweg als Kleinstmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung. Hierfür sollen jetzt Anträge zur Bezuschussung beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Sulingen gestellt werden. Pro Maßnahme kann die Gemeinde Stemshorn mit einem Zuschuss in Höhe von maximal 2 500 Euro rechnen. Der Rest muss aus Haushaltsmitteln der Gemeinde bezahlt werden. Für die Pflanzung der Obstbäume fielen dann noch circa 5 500 Euro an. Die Gegenfinanzierung für den Blühstreifen am Kapellenweg beläuft sich auf circa 660 Euro.

Der Bau einer Schutzhütte für Tagestouristen, Radfahrer und Wanderer im Ochsenmoor für einen Gesamtbetrag von mehr als 7 500 Euro wurde dagegen mit acht Nein-Stimmen bei einer Enthaltung verworfen.

Außerdem votierte der Rat einstimmig für die Beauftragung des Planungsbüros Hyko Verhaagen zur Erstellung einer Entwurfsplanung für das Projekt „Dorfplatz“ ab. Hierfür stellt die Gemeinde bis zu 10 000 Euro zur Verfügung.

Arbeitsgruppe macht sich Gedanken zur Weiterentwicklung des Dorfplatzes

Eine Arbeitsgruppe hatte sich im Rahmen der Dorfentwicklung Gedanken über die Weiterentwicklung des Dorfplatzes und des angrenzenden Kinderspielplatzes gemacht. Laut Verwaltung gehören hierzu zum Beispiel die Aufwertung des Pavillons, die Erschließung des Geländes mit Kanal, Strom, Wasser, eventuell die Herstellung einer Pumptrack-Anlage, eines Basketball-Courts, Ruhebereichs, Fitness-Bereich und eines hochwertigen Wasser-Spielplatzes. Alle bislang vorgestellten Ideen seien allerdings änder- beziehungsweise austauschbar, heißt es dazu in den Sitzungsunterlagen.

„Am Limbach“ in Stemshorn soll eine Reihe mit insgesamt 30 Obstbäumen im Rahmen der Kleinstmaßnahmen zur Dorferneuerung entstehen. © Könemann