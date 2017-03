Umfangreiches Monitoring

Stemshorn - Von Christa Bechtel. „‘Wiesenvögel‘ ist ein niedersachsenweites EU-Projekt, das von der Naturschutzstation am Dümmer gesteuert wird und das wir mit verschiedenen Partnern gemeinsam durchführen“, erklärte Heinrich Belting vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) während des ersten Dümmerforums in diesem Jahr im Kommunikationsforum „Alter Schafstall“ auf dem Schäferhof in Stemshorn. Dort stellte er die aktuellen Erkenntnisse im Life-Projekt „Wiesenvögel“ vor.

Das Life-Projekt der EU habe als Ziel, die europäischen Schutzgebiete in Europa umzusetzen. Dort werde versucht, „das europäische Naturerbe für die Zukunft zu erhalten. Und zu diesen Flächen gehört auch der Dümmer“, hob Belting hervor. In dem Projekt gehe es darum, die klassischen Wiesenvogelarten zu schützen wie Kiebitz, Rotschenkel, Uferschnepfe, Bekassine oder Wachtelkönig, zählte er nur einige der 20 schützenswerten Wiesenvögel auf.

Im Life-Projekt seien in Niedersachsen die zwölf wichtigsten Wiesenvogel-Gebiete ausgewiesen. „Die meisten liegen in Ostfriesland“, so der Referent, der darauf verwies, „dass das Projekt bis 2020 läuft. Momentan haben wir Halbzeit.“ Dafür sei ein Budget von 23,3 Millionen Euro vorgesehen – 60 Prozent aus der EU, um die Maßnahmen umzusetzen.

Am Dümmer gehe es darum: „Die Schutzbemühungen, die wir seit Jahren bereits durchgeführt haben, weiter zu optimieren. Das sind alle Formen von Lebensraum-Optimierungen, wie die Wasserstandssteuerung. Da haben wir seit Jahren Stauanlagen eingesetzt, um künstlich in den Wiesengebieten wieder Wasserstände herzustellen, wie sie vor der Eindeichung waren“, erläuterte der NLWKN-Vertreter. Seitdem die Maßnahmen in den Schutzgebieten umgesetzt wurden, seien viele einst verschwundene Brutvogelarten – vom Weißstorch bis zum Seeadler – wieder zurückgekehrt. Am Dümmer habe man die Situation, „dass die Wiesenvögel, die noch da sind, sich ausgesprochen gut vermehren, dass die Bestände sehr stark zunehmen. In ganz Europa haben wir eine Hand voll von Gebieten, die ähnlich gute Tendenzen aufweisen, wie am Dümmer“, freute sich Belting.

Um festzustellen, was mit den Wiesenvögeln am Dümmer geschehe, gebe es ein umfangreiches wissenschaftliches Monitoring. Ein Teilbereich sei beispielsweise das Aufstellen von Nestkameras. „Wir haben jedes Jahr etwa 30 Uferschnepfen-Nester, die sich am Boden befinden.“ Über die Jahre ließe sich so sehr dezidiert auswerten, was mit den einzelnen Nestern passiere. Entscheidend sei, „dass die Küken auch groß werden.“ Dazu gebe es ein Programm, das nur am Dümmer durchgeführt werde: Die Besenderung von Uferschnepfenküken. Über Jahre aufgezeichnet, bekomme man so ein detailliertes Bild, wie die Flächen aussehen müssen, sodass es den Küken gut gehe.

Werden sie flügge, erfolge eine Farbberingung. Belting: „So können wir feststellen: Wo ziehen sie hin? Wo überwintern sie? Wie verteilen sie sich? Wir haben über 50 Prozent Wiederkehrer.“ Die Endauswertung erfolge in vier Jahren, wo festgestellt werde: „Wie produktiv das Dümmergebiet und wie erfolgreich unser Wiesenschutz ist.“ Dazu laufe ein wissenschaftliches Monitorung zur Evaluierung der Naturschutzmaßnahme.

„Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass wir am Dümmer in den letzten Jahren einen sehr erfolgreichen Naturschutz produzieren konnten“, akzentuierte Heinrich Belting abschließend.