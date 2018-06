Ein umfangreiches Aufgabenpaket

Hüde - Der Naturschutzring Dümmer lädt zu Sonntag, 17. Juni, 11 bis 17 Uhr, zum Naturgartentag in den Naturerlebnisgarten an der Naturschutzstation Dümmer in Hüde ein. Der Naturgartentag findet alljährlich statt, dieses Jahr steht er jedoch unter einem besonderen Zeichen: seit nunmehr 25 Jahren ist der Naturschutzring Dümmer in der Region im Naturschutz aktiv und unterstützt als Kooperationspartner die Naturschutzbehörden des Landes und der dümmernahen Landkreise mit seiner Gebiets- und Artenkenntnis. Laubfrosch, Trauerseeschwalbe oder Geflecktes Knabenkraut - die Förderung und der Schutz zahlreicher heimischer Arten stehen auf der Agenda des Vereins. Moore vernässen, ehrenamtlich Biotope pflegen, regelmäßig Brut- und Rastvögel und andere Tierarten erfassen, dies und mehr gehört seit einem Vierteljahrhundert zum umfangreichen Aufgabenpaket. Als Kümmerer vor Ort betreut der Naturschutzring Dümmer Naturschutzprojekte in einem Korridor von etwa 40 Kilometern vom Stemweder Berg bis nach Vechta.

Besuchern und vor allem auch Kindern die Natur und die biologische Vielfalt in der Dümmerregion näher zu bringen, das gehört selbstverständlich ebenfalls seit 25 Jahren zu den Kernaufgaben des Vereins. Dazu zählt auch der Betrieb des Naturerlebnisgartens an der Naturschutzstation, der vom Verein 2003 eingerichtet und seitdem ehrenamtlich betreut wird. Mitte Juni stehen dort viele einheimische Kräuter in voller Blüte und laden zum Erleben ein. Am Naturgartentag stehen Besuchern darüber hinaus zahlreiche Info- und Aktionsstände zur Verfügung, an denen Pflanzen und Kräuter für den eigenen Garten erhältlich sind oder Nistkästen für die nächste Saison gebaut werden können. Die Fachleute des Vereins stehen bereit, allerlei Information rund um den naturnahen Garten zu geben und auch zur Natur in der Dümmerniederung.

Am Naturgartentag ist das Café in der Weidenspinne wieder das Herzstück. Bei Kaffee, Tee und Kuchen können die Besucher einen Blick auf das ansässige Storchenpaar werfen, das auf einer Nisthilfe am Garten derzeit drei Jungvögel großzieht.

Der Naturerlebnisgarten liegt an der Naturschutzstation Dümmer, Am Ochsenmoor 52, Hüde.

www.naturschutzring-duemmer.de