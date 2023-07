Um die 200 Young- und Oldtimer zum Hageweder Oldtimer Treffen erwartet

Von: Melanie Russ

Das Hageweder Oldtimer Team hofft auf gutes Wetter und viele Besucher beim Oldtimer-Treffen in Marl. © www.last-pr.de

Das fünfte Hageweder Oldtimer Treffen steht vom 28. bis 30. Juli an. Die Organisatoren haben wieder ein attraktives Programm auf die Beine gestellt und erwarten um die 200 Young- und Oldtimer.

Marl – Es hat schon ein wenig Tradition: Am letzten Wochenende im Juli, also dieses Mal vom 28. bis 30. Juli, veranstaltet das Hageweder Oldtimer Team e.V. sein Oldtimer-Treffen in der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. Gleich zwei Dinge sind im fünften Jahr neu: der Veranstaltungsort am Schützenweg und das e.V. im Namen, denn aus der kleinen Gruppe Gleichgesinnter ist inzwischen ein Verein geworden.

„Wir wollten eigentlich keine Vereinsmeierei“, sagt der erste Vorsitzende Dieter Last. Aber aus „fiskalpolitischen Gründen“ sei es notwendig geworden, denn es hänge viel an so einer Veranstaltung dran von der Steuererklärung bis der Veranstaltungsversicherung.

Der neue Standort biete eine ausgezeichnete Infrastruktur und mehr Platz für die zahlreichen Besucher, beschreibt Dieter Last die Vorteile. Und die Besucher können sich wieder auf jede Menge Old- und Youngtimer freuen. „Wir erwarten um die 200 Fahrzeuge.“ Wobei das auch ein bisschen vom Wetter abhängt, weshalb der Vorsitzende natürlich auf viel Sonne und keinen Regen hofft.

Das erste Oldtimer-Treffen hatte das Team im Sommer 2019 auf dem Gelände am Landgasthof „Zur Eiche“. „Das war ein Versuch, und es ist gleich gut gestartet“, blickt Dieter Last zurück. 2020 stießen Jürgen und Meiki Jülke aus Brockum zum Team – und mit ihnen kam die Bulli-Gemeinde ins Spiel. Ein offizielles Treffen gab es in diesem ersten Corona-Jahr allerdings nicht, nur „eine lockere Parkplatzrunde“ mit ein paar befreundeten Oldtimer-Fans. 2021 wurde wieder ein Treffen veranstaltet, aber das einschränkende Hygienekonzept und Regen verhinderten eine so richtig unbeschwerte Veranstaltung, auch wenn die Rückmeldungen der Oldie-Fans laut Dieter Last immer positiv waren. Im vergangenen Jahr war dann aber wieder ordentlich was los, und so soll es in einer Woche weitergehen. Dafür hat sich das zehnköpfige Team einiges einfallen lassen.

Auf Eintritts- und Nenngelder verzichten die Oldie-Fans weiterhin. „Wir möchten mit dem H.O.T. in erster Linie ein Treffen veranstalten, das uns allen Freude bereitet. Der finanzielle Aspekt ist uns nicht wichtig“, sagen sie. Wenn sie mit den Einnahmen aus dem Getränke- und Speisenverkauf die Kosten decken können, sind sie zufrieden. „Teilnehmer und Gäste sollen sich beim H.O.T. wohlfühlen und finden, diskutieren, voneinander erfahren und dann gern miteinander feiern. Deshalb bemühen wir uns um ein attraktives Rahmenprogramm, das von zahlreichen Sponsoren unterstützt wird“, so die H.O.T.-Macher.

Und das Rahmenprogramm kann sich absolut sehen lassen. Vor allem für die Kinder haben sich die Organisatoren einiges überlegt. Ein VW T3-Spielmobil mit jeder Menge Spiele an Bord wird am Samstag und Sonntag dabei sein, außerdem gibt es eine Hüpfburg.

Für die etwas Größeren steht der schon aus den Vorjahren bekannte Rennfahrsimulator von Liqui Moly bereit. Neu dabei ist in diesem Jahr eine Fotobox, in der Fahrzeuge professionell abgelichtet werden können. Darüber hinaus werden in den Abendstunden Open-Air-Partys mit DJ Frank und Hits aus den 1970er- bis 2000er-Jahren gefeiert. „Weil wir relativ viele Übernachtungsgäste haben, wollen wir denen natürlich auch abends etwas bieten“, so Dieter Last.

Die ersten Oldtimer-Fans werden am Freitag ab etwa 17 Uhr ankommen. Dann können also schon die ersten glänzenden Schätzchen bestaunt werden. Am Samstag werden im Laufe des Tages diverse Fahrzeuge und deren Halter vorgestellt. Um 15 Uhr startet das Quiz „Wer weiß denn sowas“, bei dem alle Teilnehmer Preise erhalten. Jede Menge Preise gibt es auch bei der Tombola.

Am Sonntag ist um 11 Uhr ein Interview mit dem Buchautor Martin Henze (Oldtimer-Fahrschule) geplant. Gegen 14 Uhr steht eine Pokalverleihung auf dem Programm – neben Auszeichnungen für das schönste Pärchen und die längste Fahrzeugehe darf man wieder auf den Publikumspreis gespannt sein, der mit der Bezeichnung „Außergewöhnlich“ vergeben wird.

Für die Stärkung der Besucher ist natürlich auch an beien Tagen gesorgt. Nachmittags gibt’s im Schützenhaus Kaffee und Kuchen und darüber hinaus weitere kulinarische Überraschungen.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage. Wer sich mit seinem Fahrzeug noch schnell anmelden möchte, kann das über ein Formular auf der Homepage oder per Mail an info@hot-hagewede.de tun.