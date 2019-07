Überparteilich und von Herzen aktiv

Ludwig Wiegmann erhält Bundesverdienstorden für jahrzehntelanges Engagement

+ Landrat Cord Bockhop (r.) überreichte Ludwig Wiegmann (mit Ehefrau Marga) den Verdienstorden. Foto: Brauns-Bömermann

Lemförde – Über 40 Jahre hat Ludwig Wiegmann die Kommunalpolitik in der Gemeinde Marl und der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ mitgeprägt und viele Projekte angeschoben. Für sein jahrzehntelanges Wirken überreichte ihm Landrat Cord Bockhop am Mittwochabend im festlichen Ambiente des Rittersaales in Lemförde das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.