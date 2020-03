Trotz schwächerer Absätze: BASF investiert weiter

Lemförde – Die weltweit schwache Konjunktur hat sich im vergangenen Jahr auch auf das Geschäft der BASF Polyurethanes GmbH in Lemförde ausgewirkt. Das Chemieunternehmen erzielte 2019 einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro, im Jahr 2018 waren es 2,9 Milliarden Euro. Der Grund, laut Pressemitteilung des Unternehmens: deutlich gefallene Marktpreise und schwächere Absätze. Die Zahl der Beschäftigten bleibe mit 1 765 auf dem Niveau des Vorjahres (31. Dezember 2018: 1 779). Bei den Auszubildenden und dualen Studierenden habe sich die Zahl der Mitarbeiter auf 76 (Vorjahr: 67) erhöht.

„Wie erwartet war es ein schwieriges Jahr mit vielen geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten“, wird Geschäftsführerin Christiane Sajdak in der Pressemitteilung zitiert. „Die geringe Nachfrage in unseren Abnehmerbranchen, vor allem in der Automobilindustrie, hat zu einer niedrigeren Auslastung in unserem Werk in Lemförde geführt.“

In den kommenden Monaten sei keine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erwarten. „Die Nachfrage unserer Schlüsselindustrien ist nicht deutlich verändert. Mit dem Coronavirus ist noch ein neuer Faktor hinzugekommen, der das weltweite Wachstum vor allem im ersten Halbjahr 2020 belasten wird.“

An den geplanten Zukunftsprojekten am Standort unter dem Leitmotiv „Lemförde 2025“ halte BASF fest. Sajdak: „Dies ist ein deutliches Bekenntnis der BASF zum Standort Lemförde und ein sichtbares Zeichen für die Zukunftssicherung.“ Die Investitionsvorhaben zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Infrastruktur umfasse vier Projekte, die in den nächsten vier Jahren umgesetzt werden. „Mit den geplanten Neubauten machen wir den Standort fit für die Zukunft und sind bestens aufgestellt für die unterschiedlichsten Anforderungen bei Infrastruktur, Produktion, Entwicklung, Instandhaltung und Ausbildung.“

Durch einen Neubau mit zusätzlicher Schaltanlage werde die Stromversorgung abgesichert. Ein weiterer Neubau an der östlichen Werksgrenze werde ein neues TPU-Technikum und ein neues Ausbildungszentrum umfassen. „Zudem wird die Zentralwerkstatt erweitert und damit die Lücke zum Forschungskomplex geschlossen.“ Sajdak hebt besonders die Errichtung des neuen Ausbildungszentrums hervor. „Wir bieten den Nachwuchskräften damit moderne Arbeitsplätze, heben die Ausbildung auf ein höheres Niveau und stärken unsere Position als attraktiver Arbeitgeber. Dies ist insbesondere bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften von großer Bedeutung.“