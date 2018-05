Alter Trödel und junge Pflanzen

Lemförde - während manch einer auf der Suche nach seltenen Sammlerstücken war, umringten andere die Stände mit Kinderspielzeug, Schmuck oder Nippes. Viele Schnäppchenjäger waren am Sonnabend beim traditionellen SPD-Flohmarkt im Bürgerpark im Herzen des Fleckens Lemförde unterwegs.

Der Trödelmarkt lockte zum Stöbern, Feilschen und Kaufen unter freiem Himmel und das bei allerbestem Frühlingswetter. Es gab Besucher, die die Händler ganz gezielt nach altem Trödel fragten, den sie schon lange suchten. Das galt zum Beispiel für seltene Schallplatten oder Sammelfiguren.

„Wir kommen jedes Jahr am Sonnabend vor Pfingsten zu diesem Flohmarkt“, erzählte Helga Greifer, die aus der Nähe von Harnstoff schon am frühen Morgen nach Lemförde gekommen war. Am Mittag hatte sie einige Plastiktüten und Stoffbeutel gut gefüllt und freute sich, so manches Schnäppchen gemacht zu haben. Ihr Mann bugsierte einige junge Pflanzen vorsichtig im Pappkarton über den Markt, die eine Hobbygärtnerin selbst gezogen und zum Verkauf angeboten hatte.

Seit 1992 veranstaltet der SPD-Ortsverein „Altes Amt Lemförde“ den Flohmarkt, in diesem Jahr bereits in der 27. Auflage. „Angefangen haben wir auf dem Amtshof“, erklärte Uschi Bocks vom Organisationsteam. Inzwischen würde bereits zum dritten Mal der Bürgerpark für den Trödelmarkt genutzt.

„Professionelle Händler lassen wir nicht zu“

Ideal sei das weitläufige Gelände im Herzen Lemfördes, waren sich Besucher und Anbieter gleichermaßen einig. Die Stände ließen sich mühelos aufbauen, da man mit dem Auto direkt vorfahren könne außerdem würden keine Standgebühren erhoben.

Einmal mehr ließ der Flohmarkt kaum Wünsche der Schnäppchenjäger offen. Egal ob ausrangierte Spielsachen, Bücher, Kerzen, Blumentöpfe, Bekleidung oder ungenutzte Fitnessgeräte – wer wollte, wurde auf jeden Fall fündig. „Professionelle Händler lassen wir nicht zu“, betonten die Veranstalter des SPD-Ortsvereins und versorgten die Besucher mit Bratwurst und Kaltgetränken.

Mit Leben gefüllt werden soll der Bürgerpark erneut am Sonnabend, 8. September, beim Sommerfest der SPD. Unter dem Motto „Zuhause in Europa“ will sich das EU-Partnerland Portugal vorstellen. Dann gibt es neben Kaffee und Kuchen auch kulinarische Spezialitäten aus Portugal, ein Picknick im Park und Livemusik.