Tolle Gemeinschaft hält ein halbes Jahrhundert

Von: Heidrun Mühlke

Lisa Heseker (l.) und Waltraud Klostermann (2.v.r.) gründeten vor 50 Jahren den Kegelclub „Achtern rümm“. Mit dabei sind heute noch Karin Gefe, Marga Schweiger, Margrethe Leckemeier, Lisa Piening und Luise Höfelmeier (v.l.). © Mühlke

Kein alltägliches Jubiläum: Der Kegelclub „Achtern rümm“ aus Hüde besteht seit 50 Jahren.

Hüde – Einen Kegelclub zu gründen ist nicht schwer. Ihn allerdings über eine solch lange Zeit am Leben zu erhalten, wie es der Kegelclub „Achtern rümm“ aus Hüde geschafft hat, dagegen schon. Die sieben rüstigen Kegelschwestern feiern in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen ihres Clubs. Ein wahrlich nicht alltägliches Jubiläum, das in einer Feierstunde gewürdigt wurde.

Inzwischen sind die sportlichen Damen zwischen 72 und 94 Jahren alt. Kommt aber die Sprache auf ihren Kegelclub, zaubert es bei allen ein Lächeln ins Gesicht: zu schön sind die Erinnerungen an 50 gemeinsame Jahre.

Im Jahre 1972 keimte in Waltraud Klostermann und Lisa Heseker die Idee, einen Kegelclub zu gründen. „Unsere Männer waren ständig unterwegs, gingen zur Jagd oder spielten Karten“, erzählt Waltraud Klostermann. Im Nu war die Idee geboren, einen Kegelclub zu gründen. Auch sieben weitere Mitstreiterinnen waren schnell gefunden. Ebenso der plattdeutsche Name des Clubs: „Achtern rümm!“

Die neun Frauen trafen sich nicht nur regelmäßig zum Kegeln in Dümmerlohausen bei Schomacker und im Seeschlösschen in Lembruch, um ihren sportlichen Aktivitäten nachzugehen. Etliche gemeinsame Reisen führten sie von Schleswig-Holstein bis in die Toskana. „Wir hatten immer sehr viel Spaß in unserer tollen Gemeinschaft“, denkt Klostermann mit ihren Kegelschwestern gerne an die Zeit zurück.

Inzwischen ist die Kegelbahn Geschichte, aber sieben Clubmitglieder (zwei sind bereits verstorben) treffen sich nach wie vor regelmäßig. Zwar nicht mehr für sportliche Aktivitäten, aber immerhin zum Kaffeetrinken und Klönen.