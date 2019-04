Tobias Seidel vereidigt

Lemförde – Stühlerücken in der Lembrucher Feuerwehr: Hauptfeuerwehrmann Tobias Seidel wurde nach seiner Wahl nun im Rathaus in Lemförde vereidigt und offiziell zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister ernannt. Gleichzeitig verabschiedete Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe im Beisein von Ortsbrandmeister Karsten Nickel den bisherigen Stellvertreter Reinhard Korte.

Über viele Jahre habe Korte seine Kompetenz unter Beweis gestellt, lobte Scheibe den engagierten Oberbrandmeister. Hartmut Korte hatte 1972 im zarten Alter von zwölf Jahren bei der Jugendfeuerwehr begonnen. Vor sechs Jahren wurde der heute 58-Jährige zum stellvertretenden Ortsbrandmeister von Lembruch ernannt. Der Verwaltungschef würdigte seine Verdienste um die Wehr, seine kameradschaftliche Haltung und seinen unermüdlichen Dienst für die Allgemeinheit.

Gleichzeitig freute sich Scheibe, dass Tobias Seidel bereit ist, den Posten des stellvertretenden Ortsbrandmeisters zu übernehmen. „Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit“, zollte er ihm Respekt. Auch der 34-jährige Lembrucher Metallbaumeister ist seit Kindheitstagen in der Feuerwehr engagiert. Wie sein Vorgänger begann er in der Jugendfeuerwehr und wurde im Jahr 2000 in die Lembrucher Ortsfeuerwehr übernommen. Reinhard Korte wird den Führungsstab am 1. Mai an Tobias Seidel weiterreichen. hm