Schützenverein Hüde-Sandbrink-Burlage: Die Thekenerneuerung soll schnell erfolgen

Hüde - Der Spielmannszug des Schützenvereins Hüde-Sandbrink-Burlage feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Darauf wies dessen Leiter Heiner Richmann in der Jahreshauptversammlung des Vereins am Freitag hin. Gefeiert werden soll am 21. Juni mit einer Abendveranstaltung mit benachbarten Spielmannszügen aus der Samtgemeinde sowie Abordnungen der Vereine, bei denen die Hüder Gäste sind.

„Wir können stolz auf diese Truppe sein“, unterstrich Vereinsvorsitzender Günter Niemeyer in der Versammlung in der Schützenhalle. „Als wichtiger Teil bereichert ihr unseren Schützenverein ganz erheblich und wir sind froh, dass wir euch haben“, betonte Niemeyer. Zugleich versprach er den Spielleuten Unterstützung, wo diese gebraucht werde und wo der Verein sie leisten könne.

Kritik äußerte er an der mangelnden Beteiligung der Schützen an einigen Veranstaltungen. Er nannte den eigenen Schützenball und den in Marl, das Kreiskönigstreffen, den Preisdoppelkopfabend sowie bis auf eine Ausnahme die Beerdigungen. „Wir sind in der Samtgemeinde der zweitstärkste Verein und wenn solche Veranstaltungen anstehen, sollte sich jeder überlegen, ob er nicht etwas Zeit übrig hat, um seinen Verein zu repräsentieren“, sagte Niemeyer.

Dank sagte er allen, die daran mitgewirkt hatten, der Schützenhalle einen neuen Anstrich zu verpassen. „Unter Anleitung und tatkräftiger Mithilfe von Wolfgang Kramer und Bruno Matzke haben viele fleißige Helfer dafür gesorgt, dass die Halle so aussieht, wie ihr sie jetzt seht“, so Niemeyer an die Anwesenden gerichtet. Das Holz im Giebelbereich und der Dachüberstände sei von der Jugend gestrichen worden. Einen besonderen Dank sprach er Hallenwirtin Martina Hartmann aus, die der Jugend für das Streichen einen Grillabend spendiert hatte. In diesem Jahr solle noch die Eingangstür neu gestrichen werden. Dann sei das Thema erst einmal abgearbeitet.

Aufgeschoben aber nicht aufgehoben sei die Thekenerneuerung. Die Maßnahme solle so schnell wie möglich ausgeführt werden, wenn die passende Einrichtung gefunden sei. „Aber es macht keinen Sinn, hohe Geldbeträge für nichts und wieder nichts rauszuhauen. Bei Summen von etwa 5 000 Euro muss das schon gut überlegt sein“, so Niemeyer. Außerdem müsse bei „Bauangelegenheiten“ die Erneuerung einer Blende im KK-Stand erledigt werden.

Ferner erwähnte der Vorsitzende, dass die Jugend beim Vorstand angefragt habe, ob der Verein einen Zuschuss zu Sweatshirts leisten wolle, damit sie bei Vergleichsschießen einheitlich auftreten könnten. „Das unterstützen wir natürlich gerne und werden pro Person etwa 50 Prozent der Kosten übernehmen“, so Niemeyer.

Er erinnerte an den Dümmerbrand am 24. August, der in diesem Jahr wieder in Hüde veranstaltet wird, und bat die Vereinsmitglieder um tatkräftige Unterstützung. „Damit wir unseren Kassenbestand auf dem Niveau halten können, den wir die letzten Jahre immer hatten. Denn eines ist sicher, ohne den Dümmerbrand würde er ganz anders aussehen“, merkte er an.

Aus der Versammlung wurde angeregt, über die Karenzzeit bei Altkönigen und Kronprinzen nachzudenken, um nicht irgendwann in die Verlegenheit zu kommen, keinen König zu haben. Niemeyer versprach, im Vorstand darüber nachzudenken. Bislang ist es so, dass ein Altkönig nach sieben Jahren wieder König werden kann, ein Kronprinz nach fünf Jahren. Wer König oder Kronprinz im Verein werden will, muss fünf Jahre Mitglied sein.

In seinem Jahresrückblick war Niemeyer zu Beginn der Versammlung auf insgesamt 24 Punkte eingegangen. Dabei stellte er das eigene Schützenfest heraus. „Ob es am heißen Wetter lag, weiß ich nicht. Fakt ist, dass im vergangenen Jahr der Andrang auf die Königsthrone bei den Erwachsenen und der Jugend nicht sehr groß war“, konstatierte er. Sein Respekt gelte deshalb den amtierenden Majestäten Michael Seel und Anselm Höfelmeier.

Bei den Kindern sei es dagegen spannender gewesen. Lange Zeit habe Inka Seel vorne gelegen, dann aber sei Niklas Herfert ans Gewehr getreten und habe sich durchgesetzt.

Gegen die Kassenführung von Stefan Heseker gab es keine Einwände, sodass Kassierer und Vorstand Entlastung erteilt wurde.

In ihren Ämtern bestätigt wurden zweiter Vorsitzender Ralf Klostermann, Schießoffizier Carsten Fennker und Schriftführer Wilhelm Jacob jun. Bernd Kanning schied als Zugführer des dritten Zuges aus. Für ihn wählte die Versammlung Mark Wulf.

hwb