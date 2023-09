Theater beim „Picknick im Park“ in Lemförde: „Hin und weg“ ein echter Hingucker

Von: Simone Brauns-Bömermann

„Hin und weg“ - das Theaterstück der evangelischen Jugend führte die Zuschauer ins Jahr 1248 © Brauns-Bömermann, Simone

Der Beitrag der evangelischen Jugend zur Lemförder 775-Jahr-Feier lockt trotz drückender Hitze 150 Besucher in den Park

Lemförde – Picknick, ein Ross, eine Zeitmaschine und ein echtes Brautkleid – das sind nur einige der Details und Rahmenbedingungen des Schauspiels „Hin und weg“ der evangelischen Jugend Lemförde. Premiere des extra zum 775. Geburtstag des Fleckens Lemförde geschriebenen Stücks war am Samstag im Bürgerpark. Dabei herrschte trotz sengender Hitze Spannung bis zum Schluss bei den rund 150 Zuschauern. „Ich hätte nicht gedacht, dass bei diesen Temperaturen so viele Menschen kommen würde“, erklärte Ingo Jaeger, Regionaldiakon des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz und Leiter der evangelischen Jugend Lemförde, vor Beginn des Stücks, das im Zuge der Aktion „Picknick im Park“ uraufgeführt wurde.

Unter Sonnenschirmen mit oder ohne eigenes Picknick im Korb auf der Decke oder am Tisch verfolgten die Besucher das Stück. Groß bis klein machten es sich trotz der Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke bequem und nahmen das Angebot kühler Getränke, Kaffee und Kuchen des Organisationsteams um Dietmar Emshoff, Gitta Egbers, Ingo Jaeger sowie Vertretern aus Mutterhaus und DRK-Ortsverein Lemförde an.

Eine Szene mit Brautkleid: Im Geburtsjahr des Flecken Lemförde verhindern zwei Zeitreisende eine von bösem Zauber herbeigeführte Hochzeit. © Brauns-Bömermann

Ein bisschen wie im Märchen, ein wenig filmisch, so startete das Schauspiel mit der Erfindung von Dr. Ansgar Zeitlos. Der Forscher bleibt als Stimme im Off (Linus Marten), ist ein wenig erbost, dass sich seine zwei Nichten Isabell (Lara Hoppe) und Lotta (Greta Selig) einfach sein Auto für eine Spritztour ausleihen. Für die Zuschauer beginnt mit Nebel, Puff und Peng die Zeitreise zurück ins Jahr 1248, dem Lemförder Geburtsjahr. Natürlich haben die zwei Mädels nach dem Zeitsprung – ohne Fluxkompensator – keinen Handyempfang mehr, um sich erklären zu lassen, wie man wieder nach Hause kommt. Aber es gibt ein altes Funkgerät an Bord, das hilft. „Da ist bestimmt die Achse gebrochen, Ihr müsst einen Schmied suchen. Und wählt die richtige Sprache, die Menschen sprechen höflicher als heute“, so der Tipp des Onkels am Ende des Äthers. Wie praktisch, dass gerade der Ratsherr (Nele Scholz) mit seinem Ross vorbeikommt. Mit dem Auftritt kam der brave, trotz der Hitze und Fliegen geplagte Wallach Sancho der Voltigierer des Pferdesport Vereins Lembruch-Huntetal ins Spiel. Der Auftritt klappte, das Ross durfte anschließend wieder nach Hause.

Während Lotta und Isabell den Wanderschmied suchen, nimmt der Schwindel auf der Burg Leuenfort seinen Lauf. Die treue Eleonore (Anne Weghöft) führt seit fünf Jahren einen Briefwechsel mit Leopold Leuenfort (Jana Reitmeyer). Am Samstag soll das Blinddate, so würde man heute sagen, in der Burg stattfinden. Doch „Leo“ ist ganz anders als in den Briefen. Vielmehr macht er der Gräfin von Diepholz (Ira Wirt-Miller) schöne Augen, und die Hochzeit soll sofort vollzogen werden. Ob das alles mit rechten Dingen vor sich geht? Natürlich nicht, denn so sind Märchen: Der Zauberer Shufaris hat Leo Leuenfort getäuscht und ihn in einen Bettler verhext. Shufaris (Jana Reitmeyer) ist nun der Burgherr und buhlt um die gute Partie aus Diepholz. In diese Szenerie geraten die zwei Mädchen aus der Zukunft. Ihr Treffen mit dem Bettler am Wegesrand (Johannes Schult), der ihnen seine Story von der Verzauberung des Burgherrn zum Bettler berichtet, ist hilfreich, um die Hochzeit noch rechtzeitig zu verhindern. Jetzt haben sie zwei zu lösende Probleme: Die Achse für das Zeitreise-Mobil und das Gegenmittel gegen den Bann für Leo. Onkel Zeitlos kann aus der Zukunft per World-Wide-Web-Recherche helfen: Efeu ist es. Zu schade, dass Shufaris gerade alles Efeu an der Burg hat entfernen lassen.

Aufmerksame Zuschauer beim „Picknick im Park“: Etwa 150 Menschen verfolgten das Theaterstück im Bürgerpark. © Brauns-Bömermann, Simone

Und dann kommt Butler Hubertus (Leon Schliebe) ins Spiel. Er hat einige Efeu-Wurzeln bewahrt. Der Tee ist schnell gemacht, Braut und Bräutigam verabreicht und der Bann gebrochen. Es wäre kein echtes Märchen, wenn der Sold für Lotta und Isabell nicht eine Achse für die Fahrt nach Haus wäre. Die Gräfin von Diepholz entscheidet aber: „Hierher komme ich nicht so schnell wieder“, erhebt ihr Näschen und verschwindet.

Dass Darstellerin Ira Wirt-Miller ihr eigenes Brautkleid zur Verfügung stellte, verzauberte die Zuschauer on top. Überhaupt ein schönes Schauspiel, die Braut mit echtem Kleid und Birkenstock-Sandalen, ein echtes Pferd und Picknick am Burggraben wie vor 775 Jahren und mit Happy End. Auf Rückfrage, ob das bezaubernde Stück on Tour geht, entgegnet Ingo Jaeger: „Eigentlich nicht, aber wenn uns jemand bucht…“