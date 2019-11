„Teuflisch“ gutes Konzert

Gespräche mit dem Teufel standen beim Konzert im Rittersaal des Amtshofes in Lemförde mit der Neuen Hofkapelle Osnabrück auf dem Programm.

Lemförde - Von Heidrun Mühlke. Nicht nur Freunde der Barockmusik, sondern auch Klanggourmets kamen am Samstagabend voll und ganz auf ihre Kosten. Im Lemförder Rittersaal, eingeladen von „KulturBunt“, spielte die Neue Hofkapelle Osnabrück. Dabei traten die Musiker in den Dialog mit literarischen Texten rund um das Thema Hölle und Teufel.

Der „Ritt durch die Hölle“ zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Konzertabend, der mit „Gespräche mit dem Teufel“ überschrieben worden war. Diese „teuflischen Gespräche“ brachte Thomas Sarbacher zu Gehör. Der aus Theater, Film und Fernsehen bekannte, freischaffende Schauspieler trug sie so spannend und ausdrucksstark vor, dass es den Zuhörern eine helle Freude war, seinen Worten zu lauschen: theatralisch effektvoll und todernst. Dabei gab es in den Texten durchaus Momente zum Schmunzeln. Denn mit was sonst, als mit einer Portion Humor, könnte man sich gegen den Widersacher Gottes besser wappnen?

„In der Hölle wurde kein Schwefel mehr verbrannt. Zum Heizen nahm man erst Kohle dann Erdöl. Das Erdöl wurde aber mit der Zeit knapp und von Gott bekamen die Teufel keine Entwicklungshilfe. Da wandte sich Luzifer, der Chef aller Teufel, an die Physiker, denn viele von ihnen, die zu Lebzeiten gegen die Kernenergie waren, landeten auch in der Hölle. Sie brachten Luzifer auf die Idee die Sonnenenergie zum Heizen zu verwenden“, rezitierte Thomas Sarbacher.

Dazu lieferte die Neue Hofkapelle Osnabrück mit historischen Instrumenten barocke Klänge von Henry Purcell über Antonio Vivaldi bis hin zu Jean-Baptiste Lully und Marc-Antoine Carpentier. Mal harsch und zornig, dann wieder zart und gefühlvoll, aber immer elegant. Und so verschmolzen die Klänge von Violinen, Cembalo und Blockflöte schön ineinander. Überraschende dynamische Akzente setzten die Musiker mit Windmaschine und Donnerblech.

Die herausragende Darbietung dieses außergewöhnlichen Konzertabends wird vermutlich bei den Zuhörern nachhaltig in Erinnerung bleiben, denn mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen erbaten sie sich eine Zugabe. Diesem Wunsch kamen die Musiker gerne nach.

Neue Hofkapelle

Die Neue Hofkapelle Osnabrück wurde 2015 von Christian Heinecke und weiteren Berufsmusikern und Berufsmusikerinnen aus Osnabrück und Umgebung gegründet. Alle vereinte der Wunsch, Musik aus dem ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert zu spielen, die im Leben eines Berufsmusikers an einem Theater oder in einem Sinfonieorchester oft nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die Neue Hofkapelle Osnabrück spielt auf historischem Instrumentarium, verwaltet sich selbst und die Programme werden in Absprache mit allen Mitgliedern getroffen. Seit 2017 wird die Neue Hofkapelle Osnabrück von der Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung gefördert. Das 2015 gegründete Musikensemble heißt nicht zufällig Neue Hofkapelle Osnabrück: es gab nämlich auch schon eine historische Alte Hofkapelle.