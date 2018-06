Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst feiert 25-jähriges Jubiläum

Den Tagen mehr Leben geben

Die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Hospizdienstes Lemförde freuen sich aufs Jubiläum.

Lemförde - Von Melanie Russ. Allen Menschen ein gutes Sterben ermöglichen – so beschreibt Silke Hülsmann, Koordinatorin und Palliative Care Fachkraft beim Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst in Lemförde, die Idee, die hinter der Hospizbewegung steht. „Wir sind noch lange nicht so weit“, weiß sie. In Lemförde besteht der von der katholischen Kirche getragene Dienst seit 25 Jahren. Das soll am Wochenende gefeiert werden.