Tag der Geschichte im Flecken Lemförde: Historie erlebbar gemacht

Von: Simone Brauns-Bömermann

Teilen

Zwei Wachen der Theatergruppe der evangelischen Jugend bewachten die Arrestzellen im Pforthaus. © Brauns-Bömermann

Der Tag der Geschichte im Flecken Lemförde bot an vielen Ecken des Ortskerns interessante Informationen zur Vergangenheit.

Lemförde – Hinter sonst verschlossene Türen schauen, die Perspektive wechseln oder in eine andere Welt eintauchen – das alles bot der Tag der Geschichte des Flecken Lemförde am Sonntag. Endlich mal wieder auf den Lemförder Kirchturm steigen, war eine der vielen Möglichkeit. „Da war ich zuletzt bei meiner Konfirmation“, erzählt Ratsherr Henrik Storck in der Warteschlange. Den Einlass organisierten zwei als mittelalterliche Geistliche verkleidete Jugendliche aus der Theatergruppe der evangelischen Jugend.

Die Nummer elf (Martin-Luther-Kirche) der Gebäude des historischen Rundgangs war nur einer der 23 interessanten Orte, die eine Arbeitsgruppe unter der Federführung von Samtgemeindearchivar Ludger von Husen auch für die neue digitale Stadtführung (über die App „DigiWalk“) ausgesucht hat. Das Interessante dabei ist, dass neben einem aktuellen Bild des Gebäudes und einer kurzen geschichtlichen Beschreibung auch ein Bild aus vergangenen Zeiten zu sehen ist.

„Der Freundeskreis historisches Lemförde hat sich erst vor einem Jahr gegründet, um Geschichte ins 21. Jahrhundert zu holen“, berichtete Flecken-Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch und dankte der Gruppe für deren Engagement. Der Freundeskreis hatte in etlichen Stunden und Tagen den auf Geschichte ausgelegten Nachmittag im Rahmen des 775-jährigen Jubiläums des Flecken Lemförde auf die Beine gestellt. „Herzlich willkommen Herr Graf“, schob die Bürgermeisterin ein, als Robert Egbers als Graf aus dem Geschlecht der Diepholzer Edelherren mit Tochter Gretchen und Gefolge den Amtshof betrat.

Wilhelm Hollmeyer entdeckte auf einem Foto inmitten modebewusster Frauen seinen Großvater. © Foto: Brauns-Bömermann

Geschichte zum Schauen, Hören und Anfassen, das erlebten die zahlreichen Gäste im Rittersaal. Gastfreundschaft mit Sekt, Kaffee, Kuchen und Literatur zu Regionalgeschichte und der Fotoschau zu den Konfirmationen in Lemförde von 1907 bis 1949 luden zum Verweilen. Aber nicht nur dort tauchten auf den Fotos bekannte Gesichter aus der Familie auf. „Das ist mein Großvater“, sagte Wilhelm Hollmeyer und deutete auf einen Mann inmitten modebewusster Damen auf dem Fotoaufsteller zur „Modewelt in Lemförde“. Sein Opa führte einst das gleichnamige Hotel im Ort. „Mein Opa umgab sich gern mit schönen Frauen“, erinnerte sich Hollmeyer.

Das Lemförder Amtsgefängnis, das Pforthaus, war am Sonntag eins der drei für Besucher geöffneten offenen Denkmale. Eigentümer Volker Harting begrüßte gemeinsam mit zwei Wachen der Theatergruppe die Besucher in den zwei Arrestzellen. Für seine vorbildliche Restaurierung des Torhauses der ehemaligen Burg Lemförde wurde Harting 2002 der Preis für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkassenstiftung verliehen.

Walter Olbert in der ehemaligen Synagoge die Verwendung des Gebetsschals. © Brauns-Bömermann

Die dritte lange Schlange bildete sich vor der ehemaligen Synagoge. Auch dieses Gebäude ist denkmalgeschützt. Die Eigentümer Ilona und Walter Olbert boten den Besuchern einen Eindruck des Bethauses der jüdischen Bevölkerung vor dem Pogrom. Das Ehepaar erklärte mit Handzeichnungen des Lemförder Juden Günter Rohberg, der den Holocaust überlebt hatte, den Betraum mit Inventar und Reliquien. Walter Olbert demonstrierte die jüdische Gebetssymbolik. „Männer tragen Kippa, sie zeigen damit Respekt vor Gott, stellen sich unter ihn. Gebetet wird im Gebetsschal“, erklärte er weiter, hüllte sich darin ein und wippt sich mit dem Oberkörper in eine seichte Trance. „Mit dem Einhüllen in den Schal und wippenden Nickbewegungen besinnen sich Juden auf sich selbst und auf Gott“, erläuterte er das Ritual.

Im Rittersaal waren Dokumente zur Geschichte des Flecken Lemförde ausgestellt. © Brauns-Bömermann

Wie das Paar den Kontakt zu dem Diepholzer Ehrenbürger Günter Rohberg nach Israel fand, erzählte Ilona Olbert den sichtlich „angefassten“ Besuchern. Über die künftige Nutzung ihres Hauses mit jüdischer Geschichte denkt das Paar ständig nach. „Wir müssen gucken, was unser Herz sagt“, erklärte Ilona Olbert. Gänsehaut-Feeling entstand, als sie zum Abschluss ein hebräisches Lied sang.

„Wenn Sie rausgehen, achten Sie auf die Steinplatte über dem Eingang“, empfahl ihr Mann. Dort ist eine Inschrift zu erahnen. Dort stand: „Dieses Haus soll ein Gebetshaus für alle Völker sein“.