Tag der Ausbildung bei ZF und BASF: Gemeinsame Sache hat sich bewährt

Von: Jannick Ripking

Teilen

Jona-Erik Gutknecht, Zerspanungsmechaniker im zweiten Ausbildungsjahr bei ZF, erklärt eine CNC-Fräsmaschine. Die Teilnehmer konnten hier selbst einen Flaschenöffner herstellen. © Privat

Sie gehören zu den größten Arbeitgebern der Region - und sie brauchen Jahr für Jahr neue Auszubildende. Mit dem „Tag der Ausbildung“ werben BASF und ZF in ihren Werken in Lemförde deshalb für ihre Unternehmen, zeigen jungen Menschen, was ihnen geboten wird. 300 potenzielle Auszubildende nutzten dieses kooperative Angebot.

Lemförde – Lennard Degen ist für sein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur bei ZF in Lemförde aus der Nähe von Hamburg in die Region gezogen. Warum? „Ich war letztes Jahr beim Tag der Ausbildung. Das hat mich überzeugt“, erzählt der 21-Jährige. Den weiten Weg nahm er in Kauf, um sich über das Unternehmen, das er auf einer Messe kennengelernt hatte („Der Stand war der beste“), zu informieren. Er bewarb sich und wurde genommen.

Ähnliche Erfolge kann auch BASF vorweisen. Die Firma übernahm wie ZF auch schon Azubis und duale Studenten, nachdem diese beim Tag der Ausbildung waren, den BASF und ZF jetzt zum elften Mal in Präsenz an ihren Lemförder Standorten veranstalteten.

Ohne diese Veranstaltung wäre Luisa Schmeddes aus Ostercappeln vielleicht gar nicht bei BASF gelandet. Die 21-Jährige blickt zurück: „Ich war damals noch vor meinem Abi als kleine Schwester meines Bruders beim Tag der Ausbildung. Ich wusste noch nicht genau, was ich später machen will, und war noch etwas orientierungslos.“ Eine gewisse Orientierung habe ihr der Tag der Ausbildung geboten: „Es hat mich sehr angesprochen. Die BASF ist mir dadurch im Hinterkopf geblieben – und nach meinem Abitur habe ich mich hier beworben.“ Mittlerweile ist sie im fünften Semester ihres dualen Wirtschaftsingenieur-Studiums.

Nurhat Kaval, Chemikant im ersten Ausbildungsjahr bei BASF, erklärt den Besuchern die Verfahrenstechnische Anlage im Ausbildungstechnikum bei BASF. © BASF / ZF

Wegen dieser Erfolgsgeschichten sind BASF und ZF seit mehr als einem Jahrzehnt vom Modell dieser öffentlichen Veranstaltung überzeugt. „Immer wieder stellen wir in der Bewerberrunde fest, dass man uns vom Tag der Ausbildung kennt“, berichtet Angela Holle, Lemförder Ausbildungsleiterin bei BASF. Markus Meier, Zuständiger für Schulen bei ZF in Lemförde, machte ähnliche Erfahrungen: „Man lernt uns auf Messen kennen, dann kommt man zum Tag der Ausbildung und dann startet auch schon die Ausbildung.“

Beide Firmen bezeichnen die Kooperation beim Tag der Ausbildung als ein Erfolgsmodell. Markus Meier meint: „Es ist einfach kontraproduktiv, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht.“ Angela Holle schlägt in die gleiche Kerbe: „Es ist besser, wenn sich zwei große Unternehmen zusammentun.“ Meier: „Es ergibt Sinn, wenn man beide Firmen an einem Tag besichtigen kann.“ Auch die Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) Diepholz/Vechta ist immer im Wechsel an einem der Standorte vertreten.

Durch verschiedene Mitmachaktionen, Bewerbungstrainings, chemische und mechanische Demonstrationen und Führungen machten ZF und BASF Werbung für ihre Ausbildungsberufe. Gerade durch die Nähe zur Praxis sei der Tag der Ausbildung „super“, meint Meier, „um auch herauszufinden: ,Nein, das ist doch nichts für mich.‘“ Dabei waren die aktuellen Azubis voll in die Planung eingebunden und arbeiteten einige Stationen selbst aus.

„Wir Azubis gestalten den Tag selbst“, sagt Lea Osteresch aus Lemförde zufrieden. „Das stärkt auch unsere Sozialkompetenzen“, erklärt die 19-Jährige, die zurzeit im dritten und letzten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Chemielaborantin bei BASF ist. Es sei wichtig, durch den Tag der Ausbildung zu zeigen, „was hier wirklich passiert“.

Das sieht Sarah Ingelmann aus Bohmte ähnlich. „Ich finde die Aktion richtig gut“, meint die 19-Jährige, die im zweiten Lehrjahr als Chemikantin bei BASF ist. „Durch den Tag der Ausbildung können wir den Besuchern unsere Ausbildung gut präsentieren“, sagt sie.

Maja Schmidt aus Lemförde glaubt, dass der Tag der Ausbildung potenziellen Bewerbern eine gute Orientierung bietet. „Man hat hier die Möglichkeit, direkt mit den Azubis und Studenten ins Gespräch zu kommen“, berichtet die 19-jährige duale BWL-Studentin bei ZF. Außerdem: „Durch unser Bewerbungstraining kann man für sich selbst auch etwas mitnehmen – ganz unabhängig von ZF oder BASF.“

Rund 300 Besucher verzeichneten sowohl BASF als auch ZF an ihren Lemförder Standorten. Die meisten von ihnen waren bei beiden Firmen zu Gast. Mit diesem Ergebnis sind beide Unternehmen durchaus zufrieden.