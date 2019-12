Mit Swing und Torte in eine besinnliche Zeit

Brockum – „Nutzen Sie die Adventszeit und machen Sie sich wieder auf den Weg zueinander, es macht unser Herz frei und uns glücklicher.“ Diese Worte gab die Vorsitzende des Landfrauenvereins Diepholz, Ulrike Meyer, den Frauen während der Weihnachtsfeier mit auf den Weg. Es waren Worte aus dem Weihnachtsbrief 2019, den die Landesverbandsvorsitzende Elisabeth Brunkhorst verfasst hatte.

Vieles hätten die Landfrauen im zurückliegenden Jahr mit unermüdlichem Engagement umgesetzt und das Dreijahresthema „Integration mit Herz und Verstand – Landfrauen schaffen Begegnung“ erfolgreich beendet, so Meyer. Im kommenden Jahr startet das neue Thema „Demokratie meint dich!“ Auch dieses Thema gehe alle etwas an. „Denken Sie daran: Demokratie fängt schon am Küchentisch an, in dem wir einander zuhören, miteinander reden und Verständnis füreinander aufbringen“, stand in dem Brief.

Eingangs hatte die zweite Vorsitzende Sylvia Klausing gut 180 Landfrauen im Landgasthaus Koch in Brockum begrüßt, darunter auch die Ehrenvorsitzenden Ilse Diepholz und Angelika Schütter. Einmal mehr habe das zurückliegende Jahr für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas geboten. „Beginnend mit dem Landfrauenfrühstück, interessante Vorträge und viele Bastelabende waren dabei. Gut angenommen wurden Reisen, aber auch ein- oder mehrtägige Fahrradtouren“, blickte sie zurück.

Ihr Dank galt neben den Vorstandskollegen auch den Ortsvertrauensfrauen, die den Vorstand vor Ort beispielsweise bei der 1050-Jahr-Feier in Brockum oder der 850-Jahr-Feier in Aschen unterstützt hatten. Sie organisieren auch örtliche Aktionen wie Radtouren, Pickertessen und vieles mehr. Ein weiterer Dank galt den Pflegediensten und den Dorfhelferinnen. „Manchmal muss man innehalten und den Menschen danken, die das Leben lebenswert machen“, zollte sie den Helferinnen Lob und Respekt.

Den adventlichen Nachmittag im Landgasthaus Koch genossen die Landfrauen in vollen Zügen bei Kaffee und Kuchen und jeder Menge netter Gespräche an den Tischen. Den musikalischen Part hatte die Diepholzer Band „Monday’s Eleven“ übernommen, die mit Evergreens, Swing und Schlagern aufs Beste unterhielt. Die Weihnachtsfeier fand traditionsgemäß mit dem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ ihren Ausklang.

Im kommenden Jahr startet der Veranstaltungsreigen mit dem Landfrauenfrühstück am Samstag, 18. Januar, im Central-Hotel Friesecke in Wagenfeld, weiter geht‘s am Mittwoch, 12. Februar, mit dem Bingo-Nachmittag in Katjas Cafe im Vereinsheim in Rehden, für Donnerstag, 20. Februar, ist der Vortrag „Wasser und Salz – unsere wichtigsten Lebensmittel“ im Landgasthaus Nüßmann in Düversbruch geplant. hm