Optimismus bei den Teilnehmern der Regatta zum Euro Cup der O-Jollen zu Beginn der Veranstaltung auf dem Dümmer. Die Absagen der Fahrten am Montagnachmittag und am Dienstag wegen stürmischen Windes änderten daran nichts.

Hüde - Die „Seglervereinigung Hüde“ (SVH) richtet derzeit die Regatta zum Euro Cup der O-Jollen auf dem Dümmer aus. Die Segelwoche begann am Samstag mit der traditionellen Wettfahrt um die „Kupferne Rohrdommel“. Fast eine ganze Woche ist den Wettfahrten gewidmet.. Die Zeitplanung sieht bis zum 3. Mai (Donnerstag) für die beiden Regatten „Rohrdommel“ und „Euro Cup der O-Jollen“ vor. Freitag, 4. Mai ist als „Reservetag“ eingeplant, sollte „Rasmus“ andere Pläne mit dem Wetter haben.

Boris Pistorius, der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, schickte ein Grußwort zur Eröffnung der Veranstaltung am Sonntag. Minister Pistorius ist ihr Schirmherr. Begleitet wurde der Auftakt zur Wettfahrt im Festzelt der SVH auch durch das Grußwort des Hüder Ortsbürgermeisters Heiner Richmann.

Nach dem ersten Durchlauf für die O-Jollen am Montagmorgen wurde die Veranstaltung für diesen Tag und auch noch für den folgenden Dienstag abgesagt. Die Wetterprognosen ließen nichts Gutes erwarten. Die Sicherheit der Teilnehmer geht immer vor und so unterbrach die Regattaleitung die Wettfahrten auf dem Dümmer. Zum Glück sah der Wetterausblick für Mittwoch und Donnerstag sehr gut aus. Es konnte also gesegelt werden.

Die Vorstandsmitglieder Uwe Fischer (1. Vorsitzender), Thomas Schrader (Pressesprecher) und Martin Schröder (Kassenwart) erklärten der Kreiszeitung, dass der Zeitplan dann doch wohl eingehalten werden kann und der Freitag damit, wie geplant, „frei“ bleibt. Der Abschlussfeier am Donnerstag steht damit nichts mehr im Weg.

Die Regattaleitung und die Verantwortung liegen in den bewährten Händen von Dr. Thomas Gote, einem erfahrenen Segler.

64 Seglerrinnen und Segler nehmen am O-Jollen Euro Cup teil, viele davon aus den Niederlanden. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer liegt bei 35 bis 40 Jahren. Die Regatta um diesen Cup wird in jedem Jahr auf einem anderen Gewässer durch einen dort ansässigen Club ausgetragen. Klassische Teilnehmer und Austragungsorte sind neben Deutschland die Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich und auch Italien.

Die Seglervereinigung Hüde ist nach Aussage von Uwe Fischer stolz darauf, dass sich im Laufe der Jahre durch die Regatten viele Freundschaften mit anderen europäischen Seglern entwickelt haben, die im geselligen Programmteil der Wettkämpfe gepflegt werden.

Ein großer Dank der Vorstandsmitglieder geht an die vielen Helfer,, ohne die diese Regatta nicht möglich wäre. Manche der Helfer haben sogar ihren Urlaub eingesetzt. Ein Dankeschön geht auch an den Nachbarn „Bielefelder Segelclub“, der sein Vereinsgelände zur Verfügung gestellt hat.

uk