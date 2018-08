Fabian Kirchhoffs stürmischer Weg zum Weltmeister-Titel

Hüde/Kühlungsborn - Von Melanie Russ. So richtig glauben kann es Fabian Kirchhoff noch immer nicht. Der für die Seglervereinigung Hüde startende Segler hat am Wochenende den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert: Weltmeister der Europe-Klasse im eigenen Land. „Mir ist entgegengekommen, dass wir sehr unterschiedliche Wetterverhältnisse hatten“, erklärt der 28-Jährige seinen Erfolg in Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern).

76 Männer und 48 Frauen aus elf Nationen kämpften seit Montag vergangener Woche in ihren kleinen Jollen mit sieben Quadratmeter großem Segel um den Titel. Normalerweise werden an fünf Tagen zehn Läufe ausgetragen, wegen Sturmwarnungen mussten die letzten vier Läufe allerdings abgesetzt werden. Ein sehr glücklicher Umstand für Kirchhoff, denn er hatte mit dem fünften und sechsten Lauf gerade die Spitze in der Gesamtwertung erobert.

Angefangen hatte die Wettkampfwoche für Kirchhoff nicht sonderlich gut. In den ersten beiden Läufen holte er einen achten und einen 50. Platz – Letzteren, weil er eine Strafrunde drehen musste, wie er berichtet. In der Gesamtwertung bedeutete das Platz 25. „In den nächsten beiden Läufen bei Mittelwind bin ich sehr konstant gefahren und auf den neunten Platz gerutscht.“ Am dritten Wettkampftag kam starker Wind auf, mit dem Kirchhoff besser zurechtkam, als die Konkurrenz, die zu diesem Zeitpunkt noch vor ihm lag. Ein erster und ein dritter Platz katapultierten ihn mit 36 Punkten an die Spitze vor den Norweger Lars Johan Brodtkorb (40 Punkte) und den Dänen Kristian Præst (50 Punkte). „Das war der beste Segeltag meines Lebens“, erinnert sich Kirchhoff.

+ Fabian Kirchhoff (rechts) und sein Trainer Sönke Herrmann freuen sich über den Weltmeister-Titel. - Foto: Kirchhoff

Dann kam der Sturm, und für den 28-Jährigen hieß es warten und zittern. „Ich habe versucht, im Wettkampfmodus zu bleiben, falls doch noch ein Rennen gestartet werden kann.“ Am Samstag, dem letzten Wettkampftag, habe es um 9 Uhr eine weitere Sturmwarnung gegeben, um 12 Uhr sei die Weltmeisterschaft dann abgebrochen worden, schildert Kirchhoff. „Das waren die längsten drei Stunden meines Lebens.“

Für den 28-Jährigen ist der Titel gleich in zweierlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Zum einen ist er der größte Erfolg in seiner Karriere, zum anderen sei die WM seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder in Deutschland ausgetragen worden. Und auch einen deutschen Sieg habe es lange nicht mehr gegeben, so Kirchhoff. „Als ich im vergangenen Jahr in Spanien den dritten Platz erreicht habe, war es das erste Mal seit 33 Jahren, dass ein Deutscher auf dem Podium stand.“

„Das war ganz toll“

Seinen Titelgewinn hat der 28-Jährige, der derzeit sein Referendariat in Flensburg absolviert, am Wochenende bei seinem Heimatverein in Hüde gefeiert. „Das war ganz toll. Ich wurde mit einem großen Banner empfangen“, freut er sich. Dort, bei der Seglervereinigung Hüde, hat er als Siebenjähriger das Segeln gelernt und in der Optimisten-Klasse bereits an ersten Regatten und Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Mit 16 Jahren stieg er in die Europe-Klasse auf.

Zwar ist Kirchhoff in Herford aufgewachsen, seine Eltern haben am Dümmer aber ein Wochenendhaus, in dem er viel Zeit verbrachte. „Den Verein liebe ich über alles. Er hat mir sehr viel gegeben“, erklärt er, warum er nach wie vor für die Seglervereinigung startet. Darum nehme er auch immer wieder gerne an kleinen Lokalwettbewerben auf dem Dümmer teil.

Wie es mit seiner Segler-Karriere weitergeht, ist noch offen. „Ich denke immer von Jahr zu Jahr“, so Kirchhoff. „Im Januar steht mein Examen an. Darauf werde ich jetzt erst mal meinen Fokus legen.“ Ob danach genügend Zeit für Training und Wettkämpfe bleibe, werde man sehen.