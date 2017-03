In den Straßenbau fließen 555 000 Euro

Die Gemeindestraße „Am Busche“ in Brockum soll in diesem Jahr ausgebaut werden. Dafür wurden Mittel in Höhe von 110 000 Euro in den Haushalt 2017 eingestellt. Der Rat der Gemeinde verabschiedete das Zahlenwerk am Mittwoch einstimmig. - Foto: Benker

BROCKUM - Die Gemeinde Brockum wird in diesem Jahr 555 000 Euro in den Straßenbau investieren. Darauf verständigte sich der Rat in der Sitzung am Mittwochabend im Landgasthaus Koch. Im Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2017 wurden die Kosten berücksichtigt.

Ausgebaut werden sollen „Am Busche“, die „Friedelstraße“ sowie die Erschließungsstraße „Im Dorfe II“ im Endausbau. Laut Verwaltung sind im Baugebiet „Im Dorfe II“ noch sechs Plätze, von denen lediglich zwei noch nicht angefragt sind. „Gibt es einen Plan B für den Fall, dass alle Plätze vergeben sind?“, wollte ein Zuhörer in der Einwohnerfragestunde wissen. „Da sind wir dran“, so die knappe Antwort von Bürgermeister Marco Lampe ohne konkreter zu werden. Im Haushalt für das laufende Jahr sind für den Grunderwerb 250 000 Euro eingeplant.

Das Baugebiet „Im Dorfe II“ wurde im Jahr 2008 geplant und ein Jahr später erschlossen. Der Endausbau des Baugebietes sollte nach der Bebauung der anliegenden Grundstücke erfolgen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Die Planung sieht die Befestigung der Verkehrsflächen mittels Betonsteinpflaster vor. Für den Fahrbahnbereich wurde graues Verbundpflaster, für die Stellplätze anthrazitfarbenes Rasenfugenpflaster und für die Geh- und Radwege rotes versickerungsfähiges Betonsteinpflaster eingeplant. Die Entwässerung der Verkehrsflächen soll im Wesentlichen über Sickermulden erfolgen. Die Verkehrsberuhigung wurde durch die seitliche Anordnung von Stellplätzen realisiert. Die Einfassung der Verkehrsanlagen ist allseits mittels Tiefbordsteinen vorgesehen.

Endausbau: 360 000 Euro

Die Kosten belaufen sich nach Schätzungen des Ingenieurbüros auf 360 000 Euro.

Die Gemeindestraße „Am Busche“ weist laut Verwaltung zahlreiche Schäden auf. Spurrinnen, flächendeckende Risse, Unebenheiten durch Schäden im Oberbau und Ausbrüche an der Oberfläche stellen das Schadensbild der Asphaltfahrbahn dar. Die Fahrbahnbreite beträgt derzeit zwischen 3 und 3,25 Metern. Die im Wesentlichen intakte Bankette weise darauf hin, dass die Breite von drei Metern auch künftig ausreichend sein werde. Örtlich sei die Bankette zur dauerhaften Stabilisierung zu befestigen. Örtlich ist zudem die Entwässerung der Fahrbahn nicht geregelt, sodass der Fahrbahnrand, insbesondere in der Winterzeit, aufweicht und es durch Überfahren in diesen Bereichen zur Bildung von Schlaglöchern kommt.

Zur Sanierung des Schadensbildes, insbesondere zur Verbesserung der Längsebenheit und Beseitigung der Spurrinnen bietet sich laut Fachamt die Verstärkung der Fahrbahn durch den Auftrag von zwei Asphaltschichten mit einer Gesamtstärke von zwölf Zentimetern an. In den Randbereich sollen zur Verbesserung der Fahrbahnentwässerung daher die Mulden neu profiliert werden und örtlich durch Versickerungsanlagen ergänzt werden. Zur Beseitigung massiver örtlicher Schäden soll der Oberbau gefräst und neu wieder aufgebaut werden. Die vorhandenen grundsätzlich tragfähigen Schichten können im Wesentlichen auf diese Weise zur Reduzierung der Kosten erhalten werden.

Die überschlägige Ermittlung der Kosten hat für die Herstellung der Fahrbahn in etwa 110 000 Euro einschließlich Ingenieurkosten ergeben. Das Angleichen der Zufahrten wurde berücksichtigt.

Der Ausbau der Straße „Am Busche“ ist nahezu identisch mit dem der „Friedelstraße“. Für diese wurden Kosten in Höhe von 85 000 Euro ermittelt.

„Was ist mit der Straße ,Alter Teich?'“, wollte ein Bürger wissen, der auf der schlechten Zustand hinwies. Die Straße werde mit in das Wegesanierungsprogramm aufgenommen, antwortete Bürgermeister Lampe. Wann der Ausbau erfolge werde sich im kommenden Jahr ergeben. Jetzt werde erst ausgebessert.

Straßenlaternen machen Probleme

Ein weiterer Einwohner verwies auf die Probleme mit den Straßenlaternen in der „Rötekuhle“ hin. Mal sei alles dunkel, mal an der einen Stelle beleuchtet, mal an einer anderen für drei, vier Tage. Er habe diesbezüglich auch schon mit der Verwaltung Kontakt aufgenommen.

Bauamtsleiter Lars Mentrup bestätigte diese Probleme und wies darauf hin, dass diesbezüglich mit dem Energieversorger Kontakt aufgenommen worden sei. Es läge möglicherweise ein größeres Problem vor. J hwb