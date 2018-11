„Storchennest“ wird saniert

Gaststätte soll im Frühjahr wiedereröffnen

Das „Storchennest" im Ortskern von Hüde wird derzeit von außen und innen saniert.

Hüde - Von Melanie Russ. Tourismus braucht Gastronomie. Doch genau die ist in Hüde seit geraumer Zeit ein Sorgenkind. Der „Hüder Hof“ war 2016 ausgebrannt, die Gaststätte „Zum Storch“ schloss Mitte 2017, und auch im ehemaligen Fischerstübchen an der Hafenstraße waren die Lichter lange Zeit aus. Inzwischen allerdings tut sich ein bisschen was. Nachdem Anfang Oktober aus dem Fischerstübchen „Marinas Café“ wurde, soll im Frühjahr nächsten Jahres auch ein paar Meter weiter im früheren „Storch“ wieder Leben einkehren.