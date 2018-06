Stilles Genussfest in meditativer Ruhe im Weidentempel-Café 

Zwei Geburtstage am Naturgartentag

+ © Brauns-Bömermann Die Besucher genossen den Naturgartentag am Sonntag an der Naturschutzstation in Hüde. - Foto: © Brauns-Bömermann

Hüde - Auf weichen Graswegen durch Wildblumen und Kräuter wandeln, in Kapellen aus Ästen auf der hölzernen Bank verweilen und den Kuchen im Weidentempel zu genießen, ein Sonntag, wie er im Buche steht. All das bot, eher still denn hektisch und beschäftigt, der Naturgartentag im Naturerlebnisgarten an der Naturschutzstation Dümmer. In den Tag eingebettet zwei Geburtstage: 25 Jahre wurde der Naturschutzring alt und der Naturgarten 15 Jahre.