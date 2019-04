Sterne-Restaurant im Dornröschenschlaf 

Lembruch - Von Eberhard Jansen. Es war einmal ein Restaurant in Lembruch, das hatte sogar einen Stern im Guide Michelin. Gourmets aus nah und fern lockte das Landhaus Götker an den Dümmer. Vor knapp zehn Jahren wurde es geschlossen. „Es ist im Dornröschenschlaf“, beschreibt der Sterne-Koch und frühere Restaurant-Betreiber Friedrich Eickhoff die Situation des historischen Hauses, das in den 1960er Jahren noch ein Pferdestall auf Eickhoffs altem elterlichen Hof war. Die Hoffnung, dass das Landhaus Götker wieder wachgeküsst wird, hat der heute 61-Jährige noch nicht ganz aufgegeben.

Er selbst möchte es aber nicht wieder eröffnen, sagt Friedrich Eickhoff. Er konzentriert sich inzwischen auf den Betrieb des benachbarten Campingplatzes, der ihm auch gehört.

Nach einem Schicksalsschlag hatte sich der Lembrucher im Jahr 2009 aus der Restaurant-Gastronomie zurückgezogen. Nach dem Tod seiner Frau wollte er mehr Zeit für seine damals zehn und elf Jahre alten Kinder haben und zog einen Schlussstrich. Der ehemalige Spitzenkoch berichtet von einer 90-Stunden-Woche, die er damals gehabt habe. „Ein Sterne-Restaurant zu betreiben, kann ich niemandem raten. Der Druck ist enorm“, sagt Eickhoff im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seine Eltern hatten mit dem Restaurant in dem umgebauten Pferdestall begonnen. Friedrich Eickhoff half in der Küche, begann dann nach dem Abitur ein Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Der elterlichen Gastronomie-Küche blieb er aber weiterhin treu. Obwohl er nie den Kochberuf gelernt hatte, brachte sich Eickhoff selbst so viel bei, dass es sogar bis 2007 viermal für den Michelin-Stern reichte, mit dem nur ganz wenige Restaurants ausgezeichnet werden. Zudem bekam das Haus in Lembruch 17 von 20 Gault-Millau-Punkten verliehen. Fast 30 Jahre lang bot Eickhoff im Landhaus Götker regionale, kreative Küche – zuletzt der Spitzenklasse.

+ An der Großen Straße in Lembruch weist noch ein Schild auf das Landhaus Götker hin. © Jansen

Seit 2009 ist dann in dem Fachwerkgebäude am Dümmer nicht mehr viel passiert. Einrichtung, Geschirr, Küchengeräte – alles sei noch da, beschreibt Friedrich Eickhoff den „Dornröschenschlaf“. Er habe in den vergangenen Jahren Gespräche mit mehreren möglichen Pächtern geführt. Doch deren Konzepte hielt er nicht für zukunftsfähig. Bevor der Familienbetrieb durch falsche Betreiber „den Bach runter geht“ und seinen guten Ruf verliert, lässt er das Landhaus Götker lieber ungenutzt. „Es hängt zuviel Herzblut von mir darin“, sagt Eickhoff – und eine vielleicht wenig erfolgreiche Nutzung seines Hauses würde er durch die Nähe immer mitbekommen. Wenn die richtigen Betreiber kämen, würde er das Restaurant aber schon verpachten: „Ein junges Paar mit Elan wäre gut.“

Ein wenig seiner Hoffnung ruht auf seinem Sohn, der derzeit in einem Spitzenhaus auf Sylt eine Ausbildung zum Hotelfachmann macht. Aber dessen berufliche Pläne stehen noch nicht genau fest. Und unter Druck setzen möchte Eickhoff ihn nicht. Seine Tochter hat einen anderen Berufsweg eingeschlagen und ist Physiotherapeutin.

Der Hof ist seit etwa 350 Jahren im Besitz der Lembrucher Familie, deren Namen sich durch Heirat weiblicher Mitglieder von Götker in Eickhoff und dann in Tiemann änderte. Das Hauptgebäude ist – wie das Restaurant – derzeit ungenutzt. Nur die Scheune dient als Lager. Eine Renovierung des historischen Fachwerkhauses mit Wohntrakt, das vermutlich um 1700 entstand, wäre aufwendig und teuer. Friedrich Eickhoff setzt auf die nächste Generation. Ein Verkauf kommt für ihn nicht infrage.

Mit seinem Campingplatz „Tiemanns Hof“ in Nachbarschaft des Landhauses Götker verdient Friedrich Eickhoff heute sein Geld. Etwa 300 Stellplätze hat er dort am Dümmer, die meisten von Dauer- oder Saisoncampern belegt. Die Anfänge dieses Platzes liegen in den 1950er Jahren. „Hier investiere ich ständig“, erklärt Eickhoff – und blickt auch auf ein Erweiterungsprojekt: Im Frühherbst soll der Bau eines neuen, an den Campingbereich angrenzenden Wohnmobilstellplatzes beginnen. Er investiere dort etwa 500.000 Euro, sagt der 61-Jährige: Platzbefestigung, Bepflanzung sowie die Ausstattung der etwa 50 Stellplätze mit Wasser- und Stromanschlüssen kosten viel Geld. Aber Wohnmobile liegen im Trend – und so sieht Friedrich Eickhoff hier einen Bereich mit Zukunft.