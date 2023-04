Vortrag beim Dümmer-Forum entfällt: Referent hat Hausverbot

Von: Jan Könemann

Mit circa 70 Gästen war das erste Dümmer-Forum seit 2019 auf dem Schäferhof in Stemshorn gut besucht. Dümmerkoordinator und Moderator Christian Schönfelder (rechts) stellte zu Beginn Referent Bernd Lehmann (links) vom NLWKN vor. © Könemann

Beim ersten Dümmer-Forum seit 2019 auf dem Schäferhof in Stemshorn erfahren die rund 70 Gäste nur wenig Neues zur Umsetzung der Maßnahmen zur Dümmersanierung und der Schilfpolderplanung.

Stemshorn – Wer in Bezug auf die Umsetzungsplanung der Dümmersanierung und die Schilfpolderplanung viele neue, konkrete Ergebnisse erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Beim ersten Dümmer-Forum seit 2019 stellte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die aktuellen Sachstände zu besagten Themen vor. Rund 70 Besucher hatten sich hierzu im Schäferhof in Stemshorn eingefunden und hörten sich fünf Vorträge zu Themen rund um den Dümmer an.

Nur fünf? Wer im Vorfeld einen Blick auf die Tagesordnung der Veranstaltung geworfen hatte, der hatte sechs Beiträge erwartet. Dr. Marcel Holy, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Vereins Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD), sollte über die Maßnahmenplanung zur Revitalisierung der Verlandungszone des Dümmers referieren – doch daraus wurde nichts.

Dr. Marcel Holy hat Hausverbot auf dem Schäferhof

„Der Vortrag von Herrn Holy muss heute leider ausfallen, da er verhindert ist“, teilte Dümmerkoordinator Christian Schönfelder vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Leine-Weser, der die Veranstaltung moderierte, gleich zu Beginn mit. „Herr Holy ist nicht verhindert, gegen ihn wurde ein Haus- und Hofverbot erteilt“, echauffierte sich daraufhin Udo Effertz, 1. Vorsitzender der NUVD, und meinte: „Wir müssen die Sache beim Namen nennen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, das geht so nicht.“ Schönfelder entgegnete, dass man auf dem Schäferhof kein Hausrecht habe und daher die Entscheidung so akzeptieren müsse, versprach aber: „Der Vortrag wird nachgeholt. Wir werden eine Lösung finden, entweder hier oder eine andere.“ Auf weitere Diskussionen zu diesem Thema ließ er sich nicht ein.

Hintergrund: Der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen hält seit dem 1. Januar 2023 die Eigentumsrechte des Schäferhofes in Stemshorn und hat die Schäferei an Michael Seel verpachtet. Der Schäfermeister war bereits Pächter, als der Verein Naturraum Dümmerniederung noch für die Liegenschaft verantwortlich war, bei dem Dr. Marcel Holy zu jener Zeit als Geschäftsführer tätig war. In dieser Konstellation kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen Seel und Holy. Hauptstreitpunkt war die Sicherstellung der Finanzierung der Landschaftspflege, die Seel mit seinen Schafen im Ochsenmoor betrieb. Das führt bis heute zu erheblichen Spannungen.

Ohne eine Entschuldigung bleibt das Haus- und Hofverbot auch bestehen.

„Da hätte Herr Seel drüber stehen müssen“, meint Udo Effertz. Persönliche Befangenheiten hätten nichts mit einer öffentlichen Veranstaltung zu tun. Michael Seel, der als Pächter das Hausrecht innehat, entgegnet dem auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung, dass das Haus- und Hofverbot per Einschreiben bereits am 14. März bei Marcel Holy eingegangen sei und bestätigte, dass die anhaltenden Unstimmigkeiten aus der Vergangenheit der Grund hierfür sind. „Ohne eine Entschuldigung bleibt das Haus- und Hofverbot auch bestehen“, kündigt Seel an. Dass diese Information bei Moderator Schönfelder scheinbar erst so spät angekommen sei, dass die Tagesordnung nicht entsprechend habe angepasst werden können, liege an Holy.

Dr. Marcel Holy bestätigte auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung, dass sowohl er als auch Christian Schönfelder bis einen Tag vor dem Dümmer-Forum davon ausgegangen waren, dass ein Vortrag, der themenspezifisch in das Programm passt, bei einer öffentlichen Veranstaltung möglich sein müsste. Daher habe man sich erst kurzfristig dazu entschieden, den Vortrag auf das nächste Zusammentreffen zu verschieben. Zu weiteren Einzelheiten wollte sich Holy nicht öffentlich äußern.

Aktuelle Sachstände zur Dümmersanierung, Schilfpolderplanung und Entschlammung

Informationen zu den aktuellen Sachständen gab es dann aber auch noch. Zur Umsetzungsplanung der Dümmersanierung teilte Bernd Lehmann vom NLWKN mit, dass die Umleitung des Venner Moorkanals Ost als „flankierende Maßnahme“ weiter voranschreitet. „Wir hoffen, dass wir den Antrag zeitnah beim Landkreis Osnabrück einreichen können“, sagte er. Als Sofortmaßnahme habe es in diesem Jahr wieder „ein Abstimmungsgespräch unter Einbeziehung der Vor-Ort-Akteure“ gegeben. „Weitere Maßnahmen sind die Einbringung von Tauchwänden und Strömungsbildnern, Gänsevergrämung (durch Aufstellen von Zäunen an Badestellen) und die Entnahme sowohl von großen Fischen als auch Fischkadavern“, zählte Lehmann auf.

Zum aktuellen Sachstand zur Schilfpolderplanung gab Anne Schwob vom NLWKN Auskunft. Der Schilfpolder solle als „Schadstoffsenke – vorgeschaltet zum Dümmer“ fungieren, erklärte sie. Geplant sei ein Schöpfwerk, zu dem sechs Pumpen gehören sollen. Die technische Planung und die umweltplanerischen Gutachten werden derzeit abschließend überarbeitet, so Schwob. Auf Nachfrage aus dem Publikum kündigte sie an, dass „der Termin für die Einreichung des Planfeststellungsantrages Ende des Jahres“ geplant ist. Für die Prüfung und Genehmigung ist der Landkreis Osnabrück zuständig, der im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung etwa 100 Behörden und Organisationen beteiligen wird.

Hinsichtlich der Entschlammung des Dümmers seien auch in diesem Jahr wieder Messungen im See vorgenommen worden – mit unterschiedlichen Ergebnissen. Bedarfe gibt es bei den Hafenbetreibern am Dümmer, aber noch nicht bei den Baggerlöchern, teilte Anne Schwob mit.

Dümmer-Forum Das Dümmer-Forum findet zweimal jährlich statt und begleitet unter dem Motto „Grenzen überwinden“ die am Dümmer stattfindenden Maßnahmen gemeinsam mit dem Dümmer-Beirat.