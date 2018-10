Plattdeutscher Gottesdienst auf dem Schäferhof in Stemshorn

Stecken und Stab im Schafstall

+ © Mühlke Prädikantin Marianne Vehring predigte Gottes Wort in plattdeutscher Sprache auf dem Schäferhof. © Mühlke

Stemshorn - Von Heidrun Mühlke. Die plattdeutsche Sprache ist ein gelungenes Mittel, die Botschaft der Bibel in den Lebensalltag der Menschen zu transportieren. Am Sonntag hatte Schäfer Michael Seel zum plattdeutschen Gottesdienst auf den Schäferhof in Stemshorn eingeladen.