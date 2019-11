In den Startlöchern für Winterkonzert und Kirchentournee

Brockum – Am kommenden Sonntag probt der Musikverein „Altes Amt Lemförde“ „ganztags“: „Bis sie nicht mehr können“, benennt es Vorsitzender Dr. Karl-Wilhelm Meyerrose bei der regulären Probe im Landgasthaus Koch in Brockum.

Die Spannung steigt, denn am Samstag, 7. Dezember, werfen sich die rund 26 Musiker wieder in Schale, um ihr Stammpublikum beim traditionellen „Winterkonzert“ im Rittersaal des Amtshofes der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ ab 20 Uhr mit dem neuen Programm abzuholen. „Danach gehen wir dann auf Kirchentournee“, erklärt Johannes Schult, der junge Schlagzeuger.

Die Anspannung ist dem Orchester und Dirigent Stephan Flore bereits am Donnerstagabend anzumerken, schließlich sind die Musiker zwar alle gut und fortgeschritten, aber eben doch keine Profi-Musiker.

Erfahrungsgemäß steht neben dem Probensonntag mit Überlänge noch die Generalprobe an. Die findet am Nikolaustag statt, und wenn sie daneben gehen sollte, sei das Konzert gesichert, so die Schauspieler und Musiker. Dem Amtshofauftritt des kostenfreien Konzertes gegen freiwillige Spende folgen drei weitere: Am 19. Januar spielt der Musikverein in der Kirche zu Mariendrebber, am 2. Februar in Dielingens Marienkirche und am 16. Februar in der St. Marienkirche in Burlage, jeweils um 18 Uhr.

Mit dabei sind vier neue Musiker. Alle haben auf anderen Wegen von der Existenz des Musikvereins gehört, kommen aus verschiedenen Orten und haben unterschiedliche Triebfedern. Was sie eint, ist ihre Liebe zur Musik.

Anne Hampel (28) spielt Saxofon und Querflöte. „Ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr und habe schon einen eigenen Feuerwehr-Musikzug geleitet“, erzählt die Wahl-Hüderin, die aus der Region Springe stammt. Als sie herzog, suchte sie nach einem Musikverein und stieß auf den in Lemförde. Sie ist Tierarzthelferin in Niedermehnen.

Die Querflöte spielt auch Bianca Frische (26) aus Brockum. Seit Mai wohne sie im Ort, sei quasi noch eine Neubürgerin. „Ich spiele, seit ich acht war, habe in Osnabrück das Instrument in der Musikschule erlernt.“ Sie hat in Brockum letztes Jahr neu gebaut.

Jessica Stadler (30) ist wegen des Berufes in der Region. „Wegen der BASF“, sagt sie und hält ihre Geige in die Luft. Sie habe in der Schulzeit in Bünde Geige gelernt und gespielt, dann aufgehört und wieder angefangen. „Über Bekannte erfuhr ich vom Musikverein Lemförde und habe mich dort gemeldet.“ Es gefällt ihr sehr gut. „Sonst würde ich nicht weitermachen“, scherzt sie.

Wie sie spielt auch Michael Weiß (41) aus Oppendorf Violine. Er habe mit acht Jahren begonnen, sei häufig umgezogen, wohnte in Bayern, Frankreich, Nord- und Süddeutschland. „In Oppendorf bin ich angekommen“, betont er. Ihm habe eine Apothekerin aus Wehdem auf die Sprünge geholfen, „mich quasi angeworben“.

Er spielt zusätzlich in der Unterformation des Kammerensembles des Musikvereins. „Da konzentrieren wir uns ausschließlich auf klassische Werke“, erzählt er. Gut haben sich alle vier Neulinge schon im Ensemble eingefunden, das zeigt die Probe.

Die Konzerte versprechen, wie immer, einen tollen Querschnitt durch klassische Musikliteratur (Brahms, Händel), Songs vom legendären Show Boat und aus der Villa von Pippi Langstrumpf. Die Musiker machen Abstecher zu „The Doors“ und verbreiten Aufbruchstimmung. Sie nehmen die Kurve zu Christopher Tins „Baba Yetu“ Gospel und touchieren Robbie Williams Grandiosität beim Swing. Klassik, Kult, Pop und Klänge, die die Ewigkeit überleben, damit hat sich der Musikverein beschäftigt.

Im Amtshof wird es in der Pause einen Fingerfood-Imbiss vom Landgasthaus Koch geben, so Meyerrose. Er denkt noch gerne an die Zeiten, als das Konzert noch Teil eines Balles war. Damals vor vielen Jahren... sbb