Starke Winde wehen Paul Fiete Hickstein auf Platz acht

+ © Thomas Schrader Volles Zelt bei der Siegerehrung: Die besten Nachwuchssegler erhielten Urkunden und Medaillen. © Thomas Schrader

Mit 165 gewerteten Opti-Seglern waren die internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften auf dem Dümmer die größte Veranstaltung in der fast 70-jährigen Geschichte der Segler-Vereinigung Hüde. Deren 14-jähriger Segler Paul Hannker schaffte es auf Rang 69, Paul Fiete Hickstein vom Segel-Club Dümmer erreichte Platz acht.

Hüde – Fünf Segeltage, 14 Wettfahrten, 165 Opti-Segler und mit Paul Fiete Hickstein vom Segel-Club Dümmer ein Lokalmatador unter den Top Ten – beeindruckende Zahlen, die für eine rundum gelungene internationale deutsche Jugendmeisterschaft (IDJM) in der Bootsklasse Optimist für junge Segler im Alter bis 15 Jahren stehen. Es sei die größte Veranstaltung in der fast 70-jährigen Vereinsgeschichte der Segler-Vereinigung Hüde gewesen, berichtet Pressesprecher und Jugendwart Thomas Schrader. Die SVH, Landesstützpunkt Segeln Niedersachsen, hatte die Meisterschaft in der vergangenen Woche auf dem Dümmer ausgerichtet.

Der erste Vorsitzende Uwe Fischer zog bei der Preisverleihung nicht nur ein ausgesprochen positives Fazit, sondern wies auch auf die tolle Einsatzbereitschaft der mehr als 90 ehrenamtlichen Helfer hin. Sein besonderer Dank galt dem Wettfahrtleiter Thomas Budde, zugleich zweiter Vorsitzender der SVH, und seinem Wettfahrtteam.

Die Veranstaltung endete am Freitag mit der Preisverleihung und anschließender Meisterschaftsfeier. Der 14-jährige Paul Hannker (Segler-Vereinigung Hüde) als Lokalmatador aus Hüde belegte in der Abschlusswertung den 69. Platz von 165 gewerteten Seglern, Paul Fiete Hickstein (Segel-Club Dümmer) erreichte Platz acht. Beider Abschneiden dürfe als voller Erfolg gewertet werden, erklärt Thomas Schrader. Auch wenn am letzten Wettfahrttag bei etwas mehr Wind für beide eine noch bessere Platzierung möglich gewesen wäre, seien die heimischen Segeltalente mit ihren Platzierungen mehr als zufrieden.

Als neuer internationaler deutscher Jugendmeister Optimist wurde Noah Schweichler vom Mühlenberg Segel-Club gekürt, Vizemeister ist Lukas Wagner vom Deutschen Touring Yacht-Club vom Starnberger See. Lea Marie Winkler vom Segler-Verein Großenheidorn, Steinhuder Meer, holte Bronze.

+ Dunkle Wolken und Regen vermiesten den Spaß etwas, aber der starke Wind versöhnte mit dem Wetter. © Jesper Schütze

Trotz widriger Wetterverhältnisse mit Starkregen, für einen Sommer-Monat außergewöhnlicher Kälte und Gewitter versöhnten die besonders für Segler wichtigen guten Windverhältnisse etwas. Mit durchgängig drei bis vier Beaufort, in den Böen bis sechs Windstärken konnten die Segler ihr sportliches Leistungsniveau zeigen. Am letzten Wettfahrttag zeigte sich das Wetter auch den „Leichtwind-Künstlern“ gnädig.

Neben den Segelwettkämpfen auf dem Wasser erwartete die 170 erschienenen Segler mit den gut 400 Begleitpersonen, offizielle der Landesverbände und der Klassenvereinigung sowie Ehrengäste ein umfangreiches Landprogramm. Zum morgendlichen Auslaufen auf das Wasser wurden alle Teilnehmer mit frischem Obst versorgt. Nachmittags gab es unter anderem „Das große SVH-Eis-Buffett“ und eine tägliche Tombola mit „Tombola-Man“ Thomas Schrader. Im Kinderhaus der SVH konnte an fast allen Tagen der Elektro-Formel1-Rennwagen von ZF mittels virtueller Brille ausprobiert werden. Neben den täglichen Flipperspielen wurde am Donnerstag „Das große SVH Flipper- und Spielerturnier“ von Pinball Universe aus Bünde ausgetragen. Die im Festzelt aufgebauten gut 30 Flipperautomaten verwandelten das Seglerlager in eine „Spielhölle“ für Jung und Alt.

„Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit so tollen Seglern wie euch“, rief SVH-Vorsitzender Uwe Fischer dem Festzelt bei der Siegerehrung zu. Gelegenheit dazu bietet das nächste große Event, wenn die SVH im Juli 2024 im Auftrag des Deutschen Seglerverbandes die internationalen deutschen Jugendmeisterschaften in der olympischen Bootsklasse ILCA (früher Laser) ausrichtet.