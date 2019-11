Starke Stütze für das Gemeinwesen

Das Bücherei-Team Kerstin Lagemann, Erika Klös, Anette Sorgatz (v.l.), Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe und Fördervereinsvorsitzender Udo Schnepper (v.r.) freuen sich über die Spende von Sebastian und Ludwig Wiegmann an die gemeindeeigene „Bücherei am Amtshof“. Foto: Russ

Lemförde - Von Melanie Russ. Ehrenamtliches Engagement für die Menschen im ländlichen Raum und die Erhaltung der Attraktivität der Region zwischen Stemweder Berg und Dümmer war für Ludwig Wiegmann stets eine Selbstverständlichkeit. Mehr als 40 Jahre war er in der Kommunalpolitik tätig, hat viele Projekte angeschoben und auch finanzielle Unterstützung geleistet. Letzteres zumeist im Hintergrund. Für sein jahrzehntelanges Wirken erhielt er im Juli dieses Jahres das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Doch auf dem Geleisteten ausruhen, das kommt für den Marler nicht infrage.

Inzwischen hat er eine Förderstiftung gegründet, mit der er gemeinnützige Projekte, Initiativen, Vereine und Einrichtungen unterstützen möchte, die die Lebensqualität in der Dümmerregion nachhaltig erhöhen und das Gemeinwesen stärken. Auch das zunächst weitestgehend unterhalb des öffentlichen Radars. Eine Zuwendung in Höhe von 2 000 Euro an den Förderverein der „Bücherei am Amtshof“ in Lemförde nahmen der Marler und sein Sohn Sebastian zum Anlass, die Wiegmann Stiftung der Öffentlichkeit vorzustellen, die im September vergangenen Jahres ins Leben gerufen und vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser anerkannt wurde.

„Das war schon lange ein Anliegen“, berichtet Ludwig Wiegmann während eines Besuchs in der Bücherei. Für ihn sind Freiheit im Denken und Handeln, Eigeninitiative und Eigenverantwortung elementare Werte, die es zu stärken gilt. Während seiner Tätigkeit als Steuerberater hatte sich nie die Möglichkeit ergeben. Nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben hat der Marler seinen lang gehegten Wunsch endlich in die Tat umgesetzt und teilt einen beträchtlichen Teil seines wirtschaftlichen Erfolges. Die Entscheidung dazu sei in Abstimmung mit seiner Ehefrau Marga und den Söhnen Matthias und Sebastian gefallen, so Wiegmann.

Die Höhe des Stiftungskapitals möchte er nicht nennen, es reiche aber aus, um aus den Erträgen jährlich mindestens einen fünfstelligen Betrag zu vergeben. Der Grundstock soll im Laufe der Zeit mit Zustiftungen weiter aufgebaut werden.

„Es ist gar nicht so einfach, eine Stiftung zu gründen“, hat Wiegmann festgestellt. Etwa ein halbes Jahr sei er damit beschäftigt gewesen, alle Formalitäten zu erfüllen. Er selbst ist Vorsitzender der Stiftung, Sebastian Wiegmann, Diplom-Betriebswirt und Unternehmensberater, sein Stellvertreter.

Die Bandbreite der möglichen Empfänger ist groß. Gefördert werden können unter anderem Kunst und Kultur, Sport, Heimatpflege, Feuerschutz, öffentliches Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe und bürgerschaftliches Engagement zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. Auch hilfsbedürftige Personen können Unterstützung erhalten.

In der „Bücherei am Amtshof“ ist der Geldsegen sehr willkommen. „Das ist eine gute Sache. Es ist schön, dass wir einen zusätzlichen kleinen Haushalt bekommen haben“, freut sich Udo Schnepper, Vorsitzender des Fördervereins, über die Zuwendung, die bereits in die Ausstattung geflossen ist. Das Bücherei-Team hat Bücher für den Ferienleseclub „Lesefieber“ angeschafft, das Zeitschriftangebot erweitert und neue Regale für deren Präsentation aufgestellt. Außerdem wurden 80 „Tonie-Figuren“ angeschafft – Kinder-Hörbücher, die über eine spezielle Lautsprecherbox abgespielt werden.

Nur mithilfe solcher Spenden seien besondere Aktionen wie das Lesefieber oder die Lesenacht am Vorlesetag möglich, betonen Kerstin Lagemann und Anette Sorgatz vom Bücherei-Team.

Die Hoffnung Ludwig Wiegmanns ist, dass seine Stiftung ihn überdauert und auch in ferner Zukunft noch Menschen unterstützt, die sich für das Gemeinwesen einsetzen.

Zustiftung und Spenden

Weil Zustiftungen einen hohen bürokratischen Aufwand bedeuten, sind sie laut Ludwig Wiegmann erst ab einem etwa sechsstelligen Betrag möglich. Wer die Stiftung mit einem kleinen Betrag unterstützen möchte, kann das trotzdem tun. Das Geld fließt dann nicht in den Grundstock ein, sondern kommt als Spende direkt gemeinnützigen Aktivitäten zugute.

Spendenkonto: Wiegmann Stiftung, Volksbank Lübbecker Land eG, IBAN: DE66 4009 2650 1010 3020 00, BIC: GENODEM1LUB