Abenteuergolf in Hüde: Standort weiterhin unklar

Bauplätze sollen erneut geprüft werden

+ © Archiv-Foto: Benker Dümmergärten oder Hallenbad? Der Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ möchte beide Standorte einer erneuten Prüfung unterziehen. © Archiv-Foto: Benker

Stemshorn - Die geplante Abenteuergolfanlage in Hüde wird die Politik auch im nächsten Jahr intensiv beschäftigen. Knackpunkt ist die Standortfrage: Dümmergärten oder Hallenbad? Der Rat der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ hat in seiner Sitzung am Dienstagabend in „Tiemann’s Hotel“ in Stemshorn beschlossen, beide Standorte noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

„Wir haben heute über eine Empfehlung des Tourismusausschusses zu entscheiden“, klärte Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe die Ratsmitglieder und Zuhörer auf. „Dieser hat bereits lange darüber gesprochen. Ich bitte sie, die Diskussion heute nicht ausufern zu lassen.“

Ratsvorsitzender Dieter Strubel hatte, um die Diskussion in geordneten Bahnen zu halten, angeregt, die Redezeit für jedes Ratsmitglied auf drei Minuten festzusetzen. Ferner sollte es nur zwei Beitragsdurchgänge geben. Das Gremium konnte sich dem anschließen und die selbst auferlegte Disziplin wurde im Wesentlichen gewahrt.

Mehrere Anträge fallen durch

Im Laufe der Sitzung lehnte der Samtgemeinderat die Empfehlung des Tourismusausschusses, den Golfplatz nicht am Hallenbad bauen zu lassen und für die Dümmergärten ein mittelfristiges Tourismus-Investitions-Konzept mit dem Abenteuergolfplatz als eine von mehreren, noch zu erarbeitenden, Nutzungsmöglichkeiten aufzustellen, ab. Die Entscheidung fiel bei zwölf Nein-Stimmen, neun Ja-Stimmen und einer Enthaltung.

Das Gremium lehnte es ebenfalls ab, den Bau der Golfanlage am Hallenbad auszuschreiben. Die Entscheidung fiel bei 13 Nein-Stimmen, sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen.

Ferner lehnte der Samtgemeinderat einen Antrag von Jens Dannhus ab, mit einem zeitnahen Bau des Platzes in den Dümmergärten zu beginnen. „Wir können nicht noch einmal drei Jahre lang nur darüber reden“, hatte Dannhus für seinen Antrag geworben. Die Ablehnung erfolgte mit elf Nein-Stimmen, zehn Ja-Stimmen und einer Enthaltung.

Zustimmung fand hingegen ein Antrag von Bruno Matzke. Er möchte beide Standorte weiter prüfen lassen. Sollte die Wahl auf die Dümmergärten fallen, muss vorher jedoch ein schlüssiges Betreiberkonzept vorliegen. Der Antrag wurde mit 18 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen. Matzke hatte in seinen Ausführungen im Verlauf der Sitzung durchblicken lassen, dass er einen Bau am Bad favorisiert. Er verspricht sich dadurch eine Stärkung des „defizitären Hallenbads“. Einem möglichen Standortnachteil im Gegensatz zu den Dümmergärten solle durch gezielte Werbung und Gästesteuerung entgegengewirkt werden.

Matzke regt Golfplatzbesuch an

Matzke betonte ferner, dass er sich zurzeit keine abschließende Standortmeinung bilden könne. Dazu fehle ihm ein durchdachtes Konzept für den Betrieb in den Dümmergärten. Er regte zudem den gemeinsamen Besuch einer Abenteuergolfanlage in Tecklenburg in Nordrhein-Westfalen, südwestlich von Osnabrück, an. Dort könne man sich ein reales Bild von einem solchen Projekt machen.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde wurde die Bildung eines Runden Tischs in der Gemeinde Hüde, beispielsweise durch den Tourismusausschuss oder Bürgermeister Heiner Richmann, angeregt. Vor allem in der vergangenen Saison sei durch die Golfplatz-Diskussion viel an Kooperationsbereitschaft und Gemeinschaftsgefühl kaputtgegangen. „Es wäre wirklich schön, wenn wir alle mal wieder ohne Stress und ohne das Abgleiten auf die persönliche Ebene diskutieren könnten“, lautete der Bürgerwunsch.

mj