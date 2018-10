Stahlblechhalle für die Feuerwehrfahrzeuge steht

Jetzt beginnt in Lembruch der Innenausbau / Sanierung des Altgebäudes schließt sich an

+ Nach der Fertigstellung der Stahlblechhalle beginnen in Kürze die Innenarbeiten. - Foto: Russ

Lembruch - Die Neubau- und Sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Lembruch liegen in etwa im Zeitplan. Dies bestätigte gestern Matthias Wrampelmeier vom Bauamt der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“. „Es läuft vernünftig“, formulierte es Wrampelmeier und verwies darauf, dass die neue Stahlblechhalle für die Fahrzeuge steht. Jetzt stünden dort die Innenarbeiten an wie Fußboden, Elektroinstallationen und andere. Im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Halle wurde auch das Dach des alten Gerätehauses saniert.