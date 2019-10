Staatlich anerkannte Ausflugsorte: Auszeichnung für Lembruch und Hüde

Lembruch/Hüde – Lembruch und Hüde sind staatlich anerkannte Ausflugsorte. Wie die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde jetzt mitteilt, hat das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung die im Landkreis Diepholz am Dümmer-See gelegenen Mitgliedsgemeinden Hüde und Lembruch ausgezeichnet.

Das Amt für regionale Landesentwicklung (ARL) Leine-Weser hatte zuvor auf Basis eines Kriterienkatalogs geprüft, ob für den jeweils in einer Karte gekennzeichneten räumlichen Bereich die Voraussetzungen erfüllt sind.

Als Kriterien für die Prädikatisierung sind neben der besonderen Bedeutung für den Fremdenverkehr, herausgehobene Sehenswürdigkeiten, besondere Sport- und Freizeitangebote und entsprechende, den Fremdenverkehr fördernde Einrichtungen gefordert. Auch muss der Ausflugsort ein hohes Aufkommen an Tages- und Übernachtungsgästen aufweisen.

Lembruch und Hüde: Steigerung der Attraktivität

Nach Antragstellung durch die Samtgemeinde und persönlicher Bereisung des Gebietes durch Vertreter der beteiligten Behörden, wurde beiden Orten dieses Prädikat zugesprochen.

Die Auszeichnung soll eine Steigerung der touristischen Attraktivität fördern. Verkaufsstellen in Ausflugsorten erhalten besondere Möglichkeiten bei den Sonntagsöffnungen. So dürfen Läden in diesen Orten in der Zeit vom 15. Dezember bis zum 31. Oktober sonntags acht Stunden für den Verkauf von zum Beispiel Kleidung öffnen.