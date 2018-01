Spielmannszug Lemförde: Nico Saupe neuer Tambourmajor

Dank an Storck, Kreienbrock und Geehrte

+ © Spielmannszug Der Vorstand des Spielmannszuges Lemförde (v.l.): Nico Saupe, Detlef Pöttker, Christina Schmidt, Ramona Steinbrink, Frank Zdunek und der ausgeschiedene Henrik Storck. © Spielmannszug

Lemförde - Der Spielmannszug Lemförde hat einen neuen Tambourmajor. Es ist Nico Saupe. Er tritt die Nachfolge von Henrik Storck an, der in der Hauptversammlung am Freitag nicht wieder für dieses Amt kandidierte. Storck war sechs Jahre Stabführer. Er dankte „seinen“ Spielleuten „für sechs schöne Jahre“ und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, „dass der Zug auch künftig zusammenhält“.