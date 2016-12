Spezialfirma reißt Brandruine im Hüder Ortskern ab

„Hüder Hof“: Baustoffe werden sortiert abtransportiert / Gebäude war Ende April niedergebrannt

+ Ein Bagger zerlegt den „Hüder Hof“ in seine Einzelteile. Das im April ausgebrannte Hotel im Zentrum der Ortschaft trübte das Bild über mehrere Monate hinweg. J Foto: Brauns-Bömermann

Hüde - Was von dem Hotel und Restaurant „Hüder Hof“ in Hüdes Zentrum nach dem Brand am Ende bleibt, passt wohl in einige Container sortierten Bauschutts. Nachdem das Gebäude den Sommer über immer wieder für Ärger bei Anwohnern und Dümmergästen sorgte, neben dem wenig schönen Anblick war, je nach Wind, auch immer wieder Brandgeruch wahrnehmbar, hat gestern Nachmittag der Abbruch mit einer Spezialfirma aus Georgsmarienhütte begonnen.

Bereits in den vergangenen Tagen wurden belastete Baumaterialien wie Verkleidungen in sogenannten „Big-Bags“ entsorgt. Jetzt ist der Bagger damit beschäftigt, das stark vom Brand geschädigte Gebäude abzubrechen und die Materialien nach Holz, Stein, Glas, Metall und anderen Baustoffen zu sortieren. Einige Passanten fragten sich, wie es nun weiterginge. Doch im Vordergrund steht jetzt erst der professionelle Abriss, damit die Planungen für das dann leergeräumte Grundstück fortschreiten können.

Der „Hüder Hof“ war Ende April niedergebrannt. Die Löscharbeiten hatten sich als kompliziert dargestellt, da es sich bei dem Gebäude um ein sogenanntes Zweiständerhaus mit zahlreichen Holzbalken gehandelt hatte. Um die Sicherheit der Wehrleute nicht zu gefährden, konnten die Flammen nur von außen bekämpft werden. Das Hotel war erst wenige Wochen vor dem Feuer neu eröffnet worden. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. J sbb