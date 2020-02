Der Spaß ist das Wichtigste

Lembrucher Karnevalsverein „schneit“ in Dammer Carvnevalsumzug hinein

+ Legten letzte Hand an (v.l.): Igor Neumann, Alexander Kopp, Christian Busch, Thomas Wendeler und Tobias Klitzing. Foto: Russ

Lembruch - Von Melanie Russ. Der Winter hält am Sonntag um 11 Uhr doch noch Einzug in Damme. Die kleine Kältefront, bestehend aus etwa 30 kleinen und großen Narren, schneit aus dem nahen Lembruch in Norddeutschlands größten Carnevalsumzug herein. Ihr winterliches Thema „Anna und Elsa laufen Hand in Hand mit Olaf durchs Dammer Narrenland“ haben die Aktiven des Lembrucher Karnevalsvereins allerdings nicht gewählt, weil ihnen der Winter fehlt. Als Inspiration dienten die Abenteuer der Prinzessinnen Anna und Elsa und des Schneemanns Olaf im Film „Die Eiskönigin 2“.