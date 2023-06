Spannende Reisen durch die Geschichte

Von: Melanie Russ

In einem Sketch zeigten Lehrerin und Schüler, dass Unterricht vor gut hundert Jahren kein Spaß war. © Russ

Die Grundschule und die Oberschule Lemförde feierten mit Schulfesten den Abschluss ihrer Projektwochen und boten den Besuchern viele spannende Mitmachaktionen.

Lemförde – So viel Begeisterung würden sich die Lehrer der Grundschule und der Oberschule Lemförde wohl immer von ihren Schülern wünschen. Eine Woche lang hatten sie sich mit viel Energie und Wissensdurst mit ganz unterschiedlichen Aspekten ihres Ortes auseinandergesetzt. Die Projektwoche stand unter dem Motto „Lemförde früher – heute – morgen“ im Rahmen des 775-jährigen Jubiläums des Flecken Lemförde. Die Ergebnisse stellten die Kinder und Jugendlichen am Freitag bei ihren Schulfesten vor.

„Ich finde unfassbar, was die Kinder in vier Tagen geschafft haben“, sagte Grundschulleiterin Cordula Lindemann. „Dass Zweitklässler zwei Seiten lange Berichte schreiben, ist schon beeindruckend“, ergänzte Gurbet Ekinci vom Organisationsteam. Nicht minder beeindruckt zeigte sich am Nachmittag Marc Greve, der Leiter der Oberschule. „Ich bin sehr stolz auf euch“, sagte er zur Eröffnung des Schulfestes, das am Abend mit einem Live-Konzert der Band „InStead“ endete.

Eine Woche lang hatten sich die Schüler mit ihrem Ort in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschäftigt, hatten das Archiv besucht, sich im Gefängnis einsperren lassen, in den Stemweder Bergen nach Fossilien gesucht, Sketche und Songs einstudiert, Burgen gebaut, Spielplätze, Gebäude und Straßennamen unter die Lupe genommen.

In der Grundschule ging das Fest schon am Vormittag los. Jede Klasse hatte in den vier Tagen zuvor ein anderes Thema bearbeitet, Informationen gesammelt und sich Mitmachaktionen ausgedacht. So hatte eine Gruppe die Spielplätze im Ort untersucht und aufgelistet, was gut ist und was nicht so gut. Eine andere Klasse ließ sich von Archivar Ludger von Husen alte Schätze aus dem Gemeindearchiv zeigen, beschäftigte sich mit der ersten Lemförder Burg und wurde sogar – ganz kurz – im alten Gefängnis eingesperrt. „Das war sehr spannend, aber auch ein bisschen gruselig“, sagte Halima, die den entsprechenden Stand beim Schulfest betreute.

Burgen-Basteln und vieles mehr boten die Grundschüler den Besuchern ihres Schulfestes. © Russ

Eine weitere Klasse beschäftigte sich mit der Erholung am Dümmer und lud in einem Klassenraum zu Massagen ein. „Es war sehr angenehm. Das machen sie wirklich gut“, zeigte sich eine „Kundin“ zufrieden. Außerdem hatten die Kinder erkundet, welche alten Gebäude es in Lemförde gibt und wie sie heute genutzt werden, sich mit der Martin-Luther-Kirche beschäftigt, in den Stemweder Bergen nach Fossilien gesucht, die sie beim Schulfest ausstellten, und das Sportangebot des TuS Lemförde einer Qualitätsprüfung unterzogen.

Eine weitere Gruppe beschäftigte sich mit dem Glück und fragte bei den Lemfördern nach, ob sie in ihrem Ort glücklich sind. Und sind sie’s? Ja, haben Milla und ihre Mitschüler herausgefunden. Und sie selbst? „Mich macht die Schule glücklich und dass man hier schön mit Mama einkaufen gehen kann.“

An den einzelnen Stationen mussten die Besucher Fragen beantworten, Basteln, Malen und sportliches Können beweisen. Wer zehn Mitmach-Stationen absolviert hatte, bekam vom Förderverein ein Eis. Der feierte an diesem Tag sein 30-jähriges Bestehen, was ihn aber nicht davon abhielt, kräftig mit anzupacken. Am Donnerstag hatten die Mitglieder beim Aufbauen der Stationen geholfen, am Freitag sorgten sie in der Cafeteria für die Stärkung der Besucher.

Am Nachmittag ging es an der Von-Sanden-Oberschule nahtlos weiter. Der Schulhof glich einem kunterbunten Basar. Überall hatten die Schüler Info-Tafeln und Mitmach-Stationen aufgebaut. So konnten die jüngeren Besucher in einer Sandgrube nach aus Salzteig geformten „fossilen Eiern“ suchen, in deren Innern sich ein kleiner Schatz verbarg. Diese und weitere Aktionen hatte sich die AG ausgedacht, die sich ebenfalls mit der Geschichte der Stemweder Berge befasste. „Das hat riesigen Spaß gemacht“, fand Leni.

Ein paar Meter weiter landeten die Besucher mit wenigen Schritten über die „Zugbrücke“ im Mittelalter von morgen. Sie konnten in der „Burg“ ihr Können bei Ritterspielen versuchen, eigene Wappen malen oder Lederbeutel herstellen. Eine Ausstellung beschäftigte sich natürlich auch mit dem Namensgeber der Oberschule – dem vor 135 Jahren geborenen und aus Ostpreußen stammenden Walter von Sanden-Guja, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Hüde seine neue Heimat fand. In einem Sketch stellten Lehrer und Schüler dar, dass der Unterricht vor gut hundert Jahren alles andere als spaßig war. Disziplin war oberstes Gebot, Lehrer waren autoritär und wer schwätzte, bekam was auf die Finger. Und reichlich Essen und Trinken gab es auf der Food Meile der Oberschule natürlich auch.