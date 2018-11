Spannende Geschichten im Tipi

Brockum - Das Motto des diesjährigen bundesweiten Vorlesetags „Natur und Umwelt“ war wie gemacht für den Waldkindergarten in Brockum. Stemshorns Bürgermeister Heiner Lindemann las dort gestern Morgen 15 Kindern von drei bis sechs Jahren Geschichten vom Frosch und der Kröte vor.

In herrlichster Herbstatmosphäre hatten die Mädchen und Jungen am Morgen im Wald „Geister gefangen und eingesperrt“ und um die Wette gejuchzt. „Frieda“, die Hündin der Leiterin Gundi Kramer, hielt alle beieinander. „Das macht sie schon seit zehn Jahren“, erläuterte Kramer. Dann rief eine helle sanfte Flöte die Kinder zum Tipi-Zelt, wo sie es sich am wohlig warmen Lagerfeuer auf Schaffellen gemütlich machten – im Rücken Stroh, zu Füßen Hackschnitzel.

Heiner Lindemann wartete schon auf sie und tat so, als wäre er eingenickt. „Was liest du uns?“, fragten die Kinder, während sie ihn wachrüttelten. „Ich lese euch Geschichten vom Frosch und der Kröte vor.“ Doch zunächst fragte er nach dem Unterschied zwischen beiden Arten. Frösche lebten im Wasser und seien meistens grün, antworteten sie.

Die Kinder, die den „Räuber Hotzenplotz“ kennen, wussten vom Zauberer Zwackelmann, dass Kröten plumper vom Körperbau sind, die Hinterbeine nicht viel länger als die Vorderbeine sind und sie laufen, statt zu springen. Zudem sind Kröten Landtiere.

In den Geschichten, die Lindemann vorlas, sind der Frosch und die Kröte Freunde. Sie fahren zusammen Schlitten und träumen davon, Balletttänzerin oder Pianist zu sein. „Zeig uns bitte die Bilder dazu“, drängten die Kinder, und so wurde aus der Vorlesestunde ein Buchkino.

Erzieher Sven Brand füllte unterdessen die über dem Feuer frisch gegarten Nudeln mit Tomatensoße auf. „Das machen wir immer freitags als Abschluss der Woche“, erklärt Gundi Kramer. Auch in den übrigen Kitas und Grundschulen der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde lasen Bürgermeister oder deren Stellvertreter den Kindern vor.

Der alljährliche Vorlesetag ist eine Aktion der Wochenzeitung Die Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung. Sie wollen damit ein öffentliches Zeichen für das Vorlesen setzen. J sbb