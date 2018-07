Dümmer „Hotspot“ der Steinzeit: Zum Jubiläum Bilder vom Leben vor 6 000 Jahren

+ Mit Sekt aus einem Trinkhorn tauft Anne Wittenberg den Einbaum auf den Namen „Lange Grete“. - Fotos: Seidel

Lembruch - Von Anke Seidel. Rund 80 Jubiläumsgäste und Badende applaudieren, als das Ausnahme-Boot langsam in den Dümmer gleitet. Die maritime Zeitreise zurück in die Jungsteinzeit ist geglückt – mit solch einem Einbaum sind die Menschen vor 6 000 Jahren zum Fischfang auf den See gefahren. In einer Zeit, die für Professor Thomas Terberger spannend wie Atlantis ist. Denn der See mit seiner dicht bewaldeten Hinterlandschaft muss damals für die Menschen so etwas wie ein „Hotspot“ gewesen sein.