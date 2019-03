Sommerliches Spektakel im Bürgerpark

Nur noch drei Monate sind es bis zum „Lemförder Sommer“. Beim Sommerfest vom 14. bis 16. Juni erwartet die Besucher einmal mehr ein buntes Programm. Akteure aus Vereinen und Einrichtungen des Fleckens Lemförde gestalten das dreitägige Fest, und die Organisatoren versprechen allen Gästen unterhaltsame Stunden, in denen sie ausgelassen feiern können.

VON HEIDRUN MÜHLKE

Lemförde – Die Planungen für das Spektakel laufen derzeit auf Hochtouren, wie die jüngste Sitzung des Organisationsteams in Tiemanns Hotel in Stemshorn deutlich machte. „Ist ja nicht mehr lange hin“, weiß das engagierte Team aus den Reihen der Werbegemeinschaft „LemFörderer“. Start für die nächste Auflage des Sommerfestes im Bürgerpark im Herzen Lemfördes ist am Freitag, 14. Juni, um 18 Uhr. Dann öffnen die Verkaufsstände ihre Läden und bieten Schönes, Originelles und Geschmackvolles an, berichten die Organisatoren.

Das Programm auf der Bühne hat es an allen drei Tagen in sich: sei es eine Vorführung der Line-Dance-Truppe „In Motion“ um Dieter Sander mit einem tänzerischen Mitmach-Programm oder der Jugendband „Hexogen“. Nach der offiziellen Eröffnung gegen 20.30 Uhr soll die Partyband „Freesteps“ als Besuchermagnet für volle Hütte, besser: vollen Bürgerpark sorgen.

Der „Lemförder Sommer“ sei ein Paradies für Bummler und Flaneure, aber auch für Musikfans, werben die Initiatoren. Nicht zu kurz kommen auch die jüngsten Besucher. Für sie reicht die Auswahl vom Mitmach-Programm über Kunstprojekte bis hin zu den beliebten Leuenfortspielen, die mit frischen Ideen sicherlich für Kurzweil bei den Mädchen und Jungen sorgen werden.

Für den vierten BASF-Sommerlauf der Betriebssportgemeinschaft im Rahmen des „Lemförder Sommers“ haben sich die Verantwortlichen einige Neuheiten einfallen lassen. Der Startschuss fällt am Samstag, 15. Juni, um 13 Uhr im Lemförder Bürgerpark. Für die Jedermann-Läufe über fünf und zehn Kilometer werden keine Startgelder erhoben. Der Schülerlauf ist jetzt ein Einzelwettbewerb über 800 Meter für Kinder im Grundschulalter. Viel Spaß verspricht der Fun-Staffellauf: Vier Teilnehmer ab 16 Jahren, Mann oder Frau, bunt gemischt, als Gruppe, Clique oder Team aus der Firma – der Fun-Staffellauf lässt viele denkbare Teilnehmer-Variationen zu. Lediglich 400 Meter sind – mit ein paar kleinen Herausforderungen – pro Läufer zu bewältigen. Die drei schnellsten Teams sind die Sieger. Gewinner sind laut Veranstalter aber alle – denn wie der Name schon sagt: Der Spaß steht im Vordergrund.

Der dritte Tag des Sommerfestes startet mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Projektband und -chor. Verkaufsstände im Bürgerpark öffnen am Mittag. Ab dann wird auch die Marching Band „Krisus“ für den musikalischen Rahmen sorgen. Die Verleihung des Ehrenamtspreises ist am Sonntag für 16.30 Uhr vorgesehen.