Sommerfest im Mutterhaus in Lemförde: Zwischen Erinnerungen und Zukunftsplänen

Von: Simone Brauns-Bömermann

Viele Koffer als Zeugnisse vieler Missonsreisen haben sich im von Oberin Heidemarie Jäckel (Mitte) geleiteten Haus Vandsburg in Lemförde angesammelt. Sabine Schneider und Heinfried Schwarze helfen beim Verkauf. © Brauns-Bömermann

Zwischen Erinnerungen und Zukunftsplänen bewegte sich das Sommerfest des Mutterhauses Altvandsburg. Der Tag der offenen Tür lieferte nicht nur einen Blick zurück in die bald 125-jährige Geschichte des Hauses, sondern führte durch die Gegenwart und ließ Ausblicke in die Zukunft zu.

Lemförde – Sabine Schneider und Heinfried Schwarze kleben an den silbernen Überseekoffer einen Sticker: „Verkauft“ steht daran. Hans-Jürgen Kunde dreht mit Zylinder auf dem Kopf an der Drehorgel und der Shanty Chor der Seglervereinigung Grawiede Lembruch (SVGL) schmettert „Moin, Moin mien Dümmer.“ Gleich nebenan gibt der Stuhlkreis der „Waldoldies – Je öller, je döller“ zu Freddie Mercurys Hymne „We will rock you“ alles. Diese Szenen beschreiben das Sommerfest des Mutterhauses Altvandsburg, der mit einem „Markt der schönen Dinge“ kombiniert war.

Auf dem gesamten Gelände in Lemförde zwischen Mutterhaus, Küche, Wäscherei, Tagespflege und den Räumen der ambulanten Pflege laden schattenspendende Zelte zum Verweilen ein. Die Bücherstube Vandsburg von Schwester Dorlis hat bunte Bänke und Tische mit Literatur herausgestellt. Vor dem Haus Sonngart locken Karten, Kleinmöbel und Küchengeräte ins Innere. Überall ist Trubel, Menschen informieren sich, was auf dem großen Areal der Diakonissen angeboten wird. Mitarbeiter stellen sich und ihre Arbeit vor. Den Vorsitz hat Oberin Heidemarie Jäckel, die trägt einen roten Marienkäfer im Gesicht und lacht die Gäste freundlich an.

Die Shantys vom Dümmer unterhalten die Gäste. © Brauns-Bömermann, Simone

Am Nachmittag lockt es zahlreiche Gäste auf das Gelände, das in Lemförde eine Institution ist. Man braucht schon eine ganze Weile, wenn man alles sehen und erkunden will vom großen Parkgelände zwischen dem Senioren-Haus Waldblick bis zur Kapelle neben dem Mutterhaus. „Wir feiern nächstes Jahr unser 125-jähriges Bestehen“, erläutert Schwester Monika in der kühlen Kapelle. Die 1899 in Borken in Ostpreußen gegründete Schwesternschaft kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Lemförde. Wie und wann die Schwestern in Lemförde heimisch wurden, dazu hatten sie Fotos, Texte, aber auch Utensilien wie Leinenrucksäcke und eine Feldflasche in Filzmantel ausgestellt. „Nächstes Jahr machen wir dazu mehr“, verspricht Schwester Monika.

Neuer Direktor im Mutterhaus ist Bankfachwirt und Theologe Alexander Märtin aus Detmold ist seit dem 1. April neuer Direktor des Mutterhauses Altvandsburg in Lemförde. Er arbeitet im Leitungsteam mit Oberin Schwester Heidemarie Jäckel, die die Stelle eines theologischen Leiters ausschrieb. Märtin ist studierter Bankfachwirt und Theologe und will die geplante Transformation des Mutterhauses in einen Lebenspark mit Jäckel erfolgreich vollziehen. Einen ersten Schritt hat das Mutterhaus mit dem Umbau des Haus Eben-Ezer zu Single- und Ehepartner-Wohnungen schon getan, jetzt soll das Stammhaus „Sonngart“ in Seniorenresidenzen verwandelt werden. Die Schwestern sehen die Weiterentwicklung so: „Wie gut, dass wir uns entschieden haben, unser Haus zu einem Lebenspark umzuwandeln. So können wir noch selbst entscheiden, wie wir in Zukunft leben wollen.“

Im Mutterhaus-Refektorium spielt der Veeh-Harfen-Chor neben dem Café, und bevor man in Richtung Haupteingang das Haus wieder verlässt, fallen zwei Roll-ups im Foyer auf: Lebenspark steht dort. Es wird ein Film gezeigt, wie man sich vor Ort die Zukunft vorstellt – gemeinsam naturnah leben, wohnen und arbeiten unter dem Schirm des Evangeliums. Und wieder ist es der Reisekoffer, das Relikt der Missionsschwestern, die im Mutterhaus nach vielen Missionsreisen in die gesamte Welt ein Zuhause finden, der den Impuls gibt, sich die Broschüre zur Zukunft des Mutterhauses mitzunehmen.

Die Bücherstube des Hauses Vandsburg als Stöberstube. © Brauns-Bömermann, Simone

Das Areal rund um das 1961 eingeweihte Mutterhaus mit damals 336 Schwestern unterliegt seit jeher ständig Veränderungen. Aktuell begeistern grüne Oasen zwischen den verschiedenen Gebäuden. Der neue Anbau der ambulanten Pflege erinnert in seiner schönen Schlichtheit an die Nationalgalerie in Berlin – und das in Lemförde. Das Gebäude des Waldblicks wurde um die Wohnoase (Demenzabteilung) modern aufgestockt und das Haus Eben-Ezer umgebaut zu Seniorenwohnungen. Was immer wieder klar wird: Es geht um Leben und Arbeiten auf dem Gelände. Wer den Wohn-Mehrwert schon ausprobieren möchte, kann sich bei Schwester Heidemarie melden: Derzeit sind zwei Single-Wohnungen frei.

Im Rahmen des „Tags der offenen Tür“ stellen sich auch die Auszubildenden aus der Küche und der Pflegeabteilung vor. Allen gefällt es hier. Zum Beispiel Susanne Berger: Sie ist zweifache Mutter und kann hier eine Ausbildung in Teilzeit (vier statt drei Jahre) absolvieren. „Das ist gut machbar“, sagt sie.