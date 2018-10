Sommer brennt sich in die Herzen der Besucher

Ein nicht seltenes Bild am Dümmer in diesem Jahr. Sonnenhungrige und Sonnenanbeter genießen das Wasser, Strand und erfrischende Getränke und lassen die Seele baumeln. - Foto: Brauns-Bömermann

Hüde/Lembruch - „Durch den sensationellen Sommer hatte der Tourismus in diesem Jahr eine sehr lange und sehr gute Saison am Dümmer. Sie ist mit dem sonnigen Wetter im Frühjahr ungewöhnlich früh gestartet und aktuell noch nicht beendet. Es herrscht ,goldener Oktober’.“ Dieses Fazit zieht Jessica Weßling, Tourismusmanagerin der Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“, zu der sich allmählich neigenden Saison am See.

Besonders der frühe Sommer und der Herbst hätten den Tourismus profitieren lassen. Diesbezüglich habe das Wetter viele Gäste – kurzfristige Übernachtungen sowie auch sehr viele Tagesgäste, auch momentan noch – an den See gelockt.

Die Sommerferien seien in diesem Jahr mal wieder das gewesen, „was man sich darunter vorstellt“. Gastronomie und Betten seien sehr gut ausgelastet gewesen.

Erfreulich ist aus Sicht von Weßling, dass der See trotz der Rekordtemperaturen und seiner geringen Tiefe besonders im Vergleich zu vielen anderen Gewässern „gehalten“ hat. Die Wasserqualität sei entgegen vieler Prognosen widererwartend gut gewesen. „Es gab an lediglich vier Tagen – und auch nur in Lembruch – Badeverbote“, sagte Weßling. Auch die Begleiterscheinungen wie die Zuckmücken hätten keine Probleme bereitet. Der See habe sich „echt gut gehalten“ und Gästen ein kostenfreies Badeerlebnis am Sandstrand ermöglicht. So viele echte „Badetage“ habe es in den zurückliegenden Jahren sicher nicht gegeben, auch wenn bei den heißen Temperaturen nicht unbedingt von Abkühlung habe gesprochen werden können.

Eine steigende Tendenz für Unterkunftsanfragen von Kurzurlaubern aber auch für längere Aufenthalte seien nachgefragt worden. Es habe eine erfreuliche Auslastung der Betten gegeben. Oft sei es schwierig gewesen, kurzfristig etwas zu finden und das nicht nur in den Ferien, sondern auch in den Zeiten dazwischen.

Vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik würden Übernachtungszahlen offiziell nur Gästeankünfte und -übernachtungen von Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten und Campingplätzen mit mindestens zehn Touristik-Stellplätzen ermittelt. Und diese lägen in bereinigter Form auch meist erst mit einigen Wochen Verzögerung vor.

„Allerdings sind diese Zahlen für den Dümmer beziehungsweise für die Samtgemeinde Lemförde nicht unbedingt repräsentativ, weil die meisten unserer kleinen Unterkunftsanbieter keine Meldung zur Beherbergungsstatistik abgeben müssen, da sie weniger als zehn Betten anbieten“, sagte Weßling.

Und am Dümmer in den Ferienorten Hüde und Lembruch gebe es eine weitere Besonderheit: Die Wochenendhausgebiete und die Dauercampingplätze mit den Zweitwohnsitzen, auch diese würden genau wie Reisemobilisten und „Zeltcamping“ nicht erfasst. Aus diesen Gründen sei es schwierig, eine Zahl zu benennen.

Die Zahl der Tagesgäste, insbesondere an den Wochenenden, sei sehr gut gewesen, auch unter der Woche seien gefühlt mehr Gäste erschienen als in den Vorjahren. Besonders viele Radfahrer und davon eine immer weiter steigende Zahl an E-Bikern sei darunter gewesen.

„Radfahren und Naturerlebnis erfreuen sich nach wie vor steigender Beliebtheit“, registrierte Weßling. Mindestens jeder zweite Gast in der Tourist-Information nehme das Radtourenheft mit 20 Tourenvorschlägen und Karten durchs ganze DümmerWeser-Land mit.

Wermutstropfen des heißen Wetters sei der niedrige Wasserstand, für Gäste grundsätzlich nicht so entscheidend, aber für den Bereich Wassersport, insbesondere für Segler teilweise sehr problematisch. In Hüde auch für die Bootsvermietung weil es dort noch flacher ist als in Lembruch, liegen die Boote auf dem Trockenen.

Mit einigen Surfanfängern habe sie gesprochen, die seien ganz glücklich, dass es „so schön flach ist“, auch wenn sie zum Üben etwas weiter als normal in den See reingehen mussten, erinnerte sich die Tourismusmanagerin.

Traurig sei der Wettereinbruch und somit auch der Temperatursturz am Wochenende „Der Dümmer brennt“ gewesen.

Insbesondere die Strandbars hätten wahrscheinlich den besten Sommer aller Zeiten erlebt, vermutete Weßling. Sie habe von Besuchern gehört, dass diese mit dem letzten halben Jahr sehr zufrieden waren. Es sei offenbar aber sehr schwierig in der ländlich geprägten Region immer das entsprechende Personal zu finden.

„Dieser Sommer ist sehr gut gelaufen. Es war die bislang beste Saison, seit es die ,Bar dü Mar' im Jahr 2004 in Hüde gibt“, bestätigte deren Betreiber Martin Stybalkowski. Als überaus positiv begrüßte er die Abenteuer-Golfanlage direkt gegenüber. Strandbar und Golfanlage würden sich gegenseitig befruchten, fügte er hinzu.

Von dem Abenteuer-Golf habe sie bis jetzt ausschließlich positives Feedback bekommen, so Weßling: Sehr schöne Anlage, passender Standort, wesentliche Aufwertung der Infrastruktur, Angebot für die ganze Familie, toll auch für Gruppen fast jeden Alters, auch schon von Rollstuhlfahrern getestet, seien nur einige der Aussagen. „Ich habe es selbst ausprobiert und finde, dass es richtig Spaß macht“, schiebt sie nach.

Sehr positiv sei die Reaktion der Gäste auf die neuen Toilettenanlagen ausgefallen. „Zukünftig sollte das Thema Toiletten am Dümmer kein Thema mehr sein“, ist sich Weßling sicher.

Ist die Saison am Dümmer überhaupt schon beendet? „Nein, das würde ich nicht sagen. Am Sonntag waren sehr viele Gäste unterwegs, auch die Unterkünfte sind derzeit noch gut gebucht“, resümiert die Fachfrau.

Es seien aktuell viele besonders naturinteressierte Gäste vor Ort. Das Thema Vogelbeobachtung, insbesondere Kranichbeobachtung, gewinne von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Es gebe inzwischen ein gut organisiertes und breites Angebot an Veranstaltungen, Führungen und Informationen zu den „Vögeln des Glücks“. Diese Gästeklientel sei sehr interessiert an der ganzen Region und freue sich über eine ausführliche Beratung und informatives Prospektmaterial in der Tourist-Information. „Sehr angenehme, freundliche und dankbare Gäste, wie deren Mitarbeiterinnen immer wieder betonen“, sagte Weßling.

Insbesondere für die Kranichbeobachtung stehe die „heiße Phase“ noch bevor. Es sei interessant, dass auch viele niederländische Gäste – oft mit Wohnmobil unterwegs – an den Dümmer kämen. Sie erzählten, dass die Diepholzer Moorniederung bei vielen Vogelkundlern dort ein großer Begriff sei.

Sinnbildlich für 2018 seien auch die zahlreichen Sonnenuntergangsbilder vom See. So viele laue Abende wie in diesem Jahr vor einer so schönen Kulisse hätten wohl selten Besucher verbracht. J hwb