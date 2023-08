Sind gute Gebrauchte für die Feuerwehren eine gute Alternative?

Von: Melanie Russ

Die Ortsfeuerwehr Stemshorn erhält ein neues Mannschaftslöschfahrzeug. Kostenpunkt: 313 000 Euro. © Sander

Der Feuerwehrausschuss der Samtgemeinde Lemförde segnet den Fahrzeugkauf für Stemshorn und eine Ausschreibung für Brockum ab. Diskutiert wird, ob es Extra-Anfertigungen sein müssen oder auch Serienfahrzeuge infrage kommen. Auch über Gebrauchtfahrzeuge müsse angesichts einer in die Jahre gekommenen Flotte nachgedacht werden, sagt ein Experte.

Lemförde – Jeweils einstimmig beschloss der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für Stemshorn und die Ausschreibung für den Kauf eines neuen Fahrzeugs für Brockum. Die bestehenden Einsatzwagen der beiden Gemeinden sind die ältesten in der Flotte der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde und müssen dringend ersetzt werden.

Vor der Abstimmung wurde – wie schon in einer früheren Sitzung – das Für und Wider einer Anschaffung von Gebrauchtfahrzeugen diskutiert. Jürgen Hage (FDP) fragte nach der Möglichkeit, Serienfahrzeuge „von der Stange“ zu kaufen, die zwar nicht an die individuellen Wünsche der Ortsfeuerwehren angepasst sind, nach seiner Vermutung aber schneller und günstiger zu haben wären.

Für die Feuerwehr Stemshorn stimmte der Ausschuss für den Kauf eines Mannschaftslöschfahrzeugs. Die Kosten belaufen sich laut Verwaltung auf 313 000 Euro. Darin enthalten sind 6 545 Euro für die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL), die die Ausschreibung für die Samtgemeinde ausgeführt hatte. Nach einem Serienfahrzeug für Stemshorn habe man sich nicht erkundigt, erklärte Lars Mentrup auf Nachfrage von Jürgen Hage. Für Brockum ebenfalls nicht, „weil wir bei dem Schritt noch gar nicht sind“. Jetzt gehe es erstmal um die Beauftragung der Ausschreibung. Wenn sich ein Hersteller mit einem Serienfahrzeug bewerbe, das den Anforderungen entspricht, könne man das auch nehmen, so Mentrup.

Thomas Mengedoth, Ausschussmitglied mit beratender Stimme und Experte in Sachen Feuerwehr-Ausbildung, erläuterte in diesem Zusammenhang die Problematik von Serienfahrzeugen. In Deutschland mache das Brandschutzgesetz sehr kleinteilige Vorgaben dazu, welche Art von Fahrzeugen für welche Gefährdungen vorgehalten werden müssen.

Laut Feuerwehrbedarfsplan ist für Brockum ein Tanklöschfahrzeug 2000 Unimog-Ausführung als Ersatz für das 31 Jahre alte TLF 16/24 vorgesehen, auf Wunsch der Ortsfeuerwehr stimmte der Ausschuss jedoch für die Ausschreibung eines TLF 3000, das zwar nicht ganz so geländegängig ist, dafür aber 1000 Liter mehr Löschwasser aufnehmen kann. Letzteres sei gerade in den Gebieten von Vorteil, in denen die Löschwasserversorgung problematisch ist, argumentiert die Feuerwehr. Und dank Allradantrieb sei es so geländegängig, dass es auch im Stemweder Berg eingesetzt werden könne, ergänzte Lars Mentrup auf Nachfrage von Matthias Galle (SPD). Die Kosten sind mit 360 000 Euro kalkuliert und liegen somit bis zu 80 000 Euro unter den Kosten für einen Unimog. Der Kauf soll 2024 erfolgen. Nach Einschätzung von Thomas Mengedoth kann es, „wenn es gut läuft, 2026 in Dienst gestellt werden“.

Vor dem Hintergrund dieser langen Lieferzeiten kommt die Samtgemeinde nach seiner Einschätzung nicht am Kauf von Gebrauchtfahrzeugen vorbei, denn es gibt in der Flotte noch weitere Einsatzwagen, die in die Jahre gekommen sind und bald ausgetauscht werden müssen. „Wir können es uns nicht leisten, einmal im Jahr ein Fahrzeug zu kaufen. So kommen wir nicht vor die Welle“, ist Thomas Mengedoth überzeugt.

Er plädierte außerdem dafür, im Samtgemeindehaushalt künftig vorsorglich Mittel für die außerplanmäßige Anschaffung eines Fahrzeugs einzuplanen, um schnell zuschlagen zu können, wenn ein passendes gebrauchtes angeboten wird. „Die Fahrzeuge sind in der Regel nicht länger als einen Monat auf dem Markt“, so Mengedoth.

Der Samtgemeindebürgermeister erinnerte in der Diskussion über Alternativen an die Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans zur Anschaffung bestimmter Fahrzeuge, an die man sich halten wolle. „Wenn wir davon abweichen wollen, brauchen wir dafür einen entsprechenden Beschluss.“