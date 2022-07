„Sie werden ihren Weg gehen“: OLE-Projekt bringt Flüchtlinge in Ausbildung und Beruf

Von: Melanie Russ

Teilen

Bianca Wagener-Lückemeier ist stolz auf die jungen Flüchtlinge, die sie in den vergangenen viereinhalb Jahren auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf begleitet hat. Ende Juli endet das OLE-Projekt. © OLE

Das OLE-Projekt „Junge Flüchtlinge in Ausbildung und Beruf“ endet nach viereinhalb Jahren mit viel Freude und und ein bisschen Wehmut bei Projektleiterin Bianca Wagener-Lückemeier.

Lemförde – Jetzt sind sie groß. Bianca Wagener-Lückemeier blickt mit Wehmut, aber auch viel Freude auf die vergangenen viereinhalb Jahre, in denen sie und ihre Kollegen bei OLE in Lemförde 72 junge Frauen und Männer – zumeist unbegleitete Minderjährige aus Syrien, Afghanistan und einigen afrikanischen Ländern, die in den OLE-Wohngruppen wohnten – auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleitet haben. Ende Juli läuft das von der Aktion Mensch geförderte Projekt „Junge Flüchtlinge in Ausbildung und Beruf“ (JuFABe) aus.

„Ich bin unheimlich froh, dass Dirk Feldkötter (der damalige OLE-Geschäftsführer) dieses Projekt ins Leben gerufen hat“, sagt Wagener-Lückemeier. Denn dadurch erhielten die jungen Menschen Hilfe, die keinen Aufenthaltstitel und darum von Staats wegen kein Anrecht auf eine professionelle Unterstützung etwa bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz hatten. Zugleich war die Projektleiterin Ansprechpartnerin für Betriebe, die Flüchtlinge ausbilden wollten, aber Hilfe bei Formalitäten benötigten.

Anfangs betreute sie nur junge Männer, die 2015/16 nach Deutschland geflüchtet waren. Die jungen Frauen kamen später, weil viele zunächst einen Schulabschluss machen wollten.

Die Projektleiterin vermittelte Kontakte, organisierte Nachhilfeunterricht, half beim Verfassen von Bewerbungen und Ausfüllen von Anträgen für Berufsausbildungshilfen oder Aufstockungsleistungen. Dabei hatte sie auch viel Kontakt zu Behörden und Rathäusern. „Das war eine tolle Zusammenarbeit“, lobt sie.

Die Bilanz des Projekts kann sich sehen lassen. 14 junge Menschen haben eine Ausbildung abgeschlossen. Zum Teil schafften sie ihre Prüfung erst im zweiten oder dritten Anlauf, „aber sie haben durchgehalten, und darauf können sie stolz sein“, findet Wagener-Lückemeier, die auf jeden Fall sehr stolz auf ihre Schützlinge ist.

Nicht alle blieben bis zum Ende dran. 13 junge Männer haben ihre Ausbildung abgebrochen. Weil sie es nicht schafften oder weil sie sofort mehr Geld verdienen wollten, um ihre Familie in der Heimat zu unterstützen, nennt Wagener-Lückemeier zwei Gründe. Nahezu alle in dem Projekt betreuten jungen Menschen hätten aber einen Arbeitsplatz gefunden. Elf Flüchtlinge befinden sich noch in Ausbildung. Die im Projekt noch verbliebenen Flüchtlinge übergibt Wagener-Lückemeier zum Monatsende an den Jugendmigrationsdienst, der sie weiter begleiten wird.

Die Projektleiterin half aber nicht nur bei Formalitäten, sie hatte auch immer ein offenes Ohr, wenn die jungen Menschen eine Krise durchlebten. „Wir dürfen nicht vergessen, sie sind allein gekommen ohne Eltern und Familie.“ Durch das OLE-Projekt haben sie in Deutschland eine neue Familie gefunden. Sie treffen sich regelmäßig privat, helfen sich bei Umzügen und sind immer für einander da, berichtet Wagener-Lückemeier. Bei den monatlichen Teerunden tauschten sie sich aus und erhielten von Fachleuten Tipps zu rechtlichen Fragen, Schuldenberatung und Ähnliches. Das letzte Runde am 12. Juli sei sehr emotional gewesen. Die Projektleiterin kann sich noch gut erinnern, wie schüchtern die Jugendlichen in der ersten Runde waren. Inzwischen sind sie junge Männer und Frauen, die viel erreicht haben.

Einige haben mittlerweile sogar eine eigene kleine Familie gegründet, so wie der 22-jährige Aldon, der mit Frau und Kind weiterhin in Lemförde lebt und bei Polyplast in Marl arbeitet, wo er auch seine Ausbildung absolviert hat. Er kam aus Albanien nach Deutschland. „Das Land ist schön, aber es gibt dort keine Perspektive“, sagt er über seine Heimat. Als er abgeschoben werden sollte, habe OLE ihm bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz geholfen, dank dem er bleiben durfte.

Auch der 23-jährige Syrer Mohamad, inzwischen Geselle bei Grimme in Damme, ist Bianca Wagener-Lückemeier und OLE sehr dankbar. „Sie haben mir sehr viel geholfen und mir Nachhilfe besorgt. Das hat mir wirklich was gebracht.“

Bianca Wagener-Lückemeier ist überzeugt davon, dass alle ihre ehemaligen Schützlinge ihren Weg machen werden. „Die jungen Menschen sind klasse und stehen mitten im Leben. Sie haben sich integriert und verstanden, dass sie Anstrengungen auf sich nehmen müssen.“