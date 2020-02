Sicherer Rahmen für Betriebe

Bebauungsplanentwurf „Gewerbegebiet Haßlinge“ nimmt nächste Hürde

+ 17,3 Hektar umfasst das „Gewerbegebiet Haßlinge“ das im Süden Marls ausgewiesen werden soll. Foto: Ingenieurplanung Wallenhorst

Marl - Von Melanie Russ. Gewerbebetriebe sind südlich der Haßlinger Straße in Marl schon lange ansässig, doch offiziell als Gewerbegebiet ausgewiesen ist der Bereich nicht. Da es konkrete Erweiterungspläne der dortigen Unternehmen gibt, soll das nun nachgeholt werden, um Planungssicherheit zu schaffen. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, die bereits 2016 erfolgte, beschäftigten sich die Ratsmitglieder in ihrer Sitzung am Dienstagabend erneut mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Haßlinge“. Matthias Desmarowitz von der Ingenieurplanung Wallenhorst stellte das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung vor.