Lemförde feiert mit Laser-Show und Gänsehaut seinen 775. Geburtstag

Von: Carsten Sander

Laser und Pyro-Technik verfehlten ihre Effekte nicht. © Sander

Die Zielsetzung ist keine geringere als diese: Die 775-Jahr-Feier des Flecken Lemförde soll ein für Jahrzehnte unvergessliches Ereignis sein. Mit Teil eins der Feier am Freitag und einer beeindruckenden Laser-Show geht das Ganze schon mal in die richtige Richtung.

Lemförde – Und dann war es plötzlich finster im Lemförder Bürgerpark. Alle Lichter aus während des ersten Teils der großen 775-Jahr-Feier. In die Dunkelheit mischte sich eine Spannung. Was kommt jetzt? Ist es wirklich die Laser-Show, von der schon gemunkelt worden war? Ja, war sie. Aber wie groß, wie knallig, wie opulent sie werden würde, wussten im Vorfeld nur die Macher von „Lightline“, jener Firma, die die Show entworfen hatten. Um es kurz zu fassen: Es war ein kleines Spektakel, das den Besuchern auf einer aus Wassertropfen gebildeten Projektionsfläche geboten wurde.

1248 - das Geburtsjahr des heutigen Lemförde. © Sander

Die Laser-Show führte die Gäste im gut besuchten Bürgerpark am Freitagabend durch die Geschichte Lemfördes, zeigte Jahreszahlen, Ereignisse, Gebäude – alles untermalt mit stimmungsvoller Musik und immer wieder von Pyro-Effekten garniert. Ein bisschen Gänsehaut war da bei dem einen oder anderen schon angesagt, denn: So etwas hatte Lemförde noch nicht gesehen. Auf Teil eins am Freitagabend folgt am Samstagabend, circa 22.00 Uhr, Teil zwei der Laser-Show.

Die Party im Bürgerpark erfüllte ebenfalls alle Erwartungen. Die Besucher verteilten sich auf dem recht weitläufigen Gelände, nutzten Bier-, Wein- und Essensstände, oder sie blieben unter dem 18 mal 28 Meter großen Paragu, unter dem mit Bühne und Tanzfläche die Party-Zentrale untergebracht war. Die Band „Hit Radio Show“ und Stargast Daniel Lopes sorgten für die entsprechende Stimmung.

Die „Hit Radio Show“ sorgte für die Party-Stimmung. © Sander

Am Samstagnachmittag geht es im Lemförder Bürgerpark weiter, und am Abend steigt Teil zwei der großen Jubiläumsfeier, von der sich Kerstin Schult als eine der Hauptorganisatorinnen des Events wünscht, dass man sich auch noch in Jahrzehnten daran erinnern möge. Dank der stimmungsvollen Location und der Laser-Show stehen die Chancen dafür nicht so schlecht.

