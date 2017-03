Shera präsentiert neuen Scanner

lemförde/köln - Voll digital und ganz klassisch präsentierte sich die Shera Werkstoff-Technologie auf der IDS (Internationale Dental-Schau), dem weltgrößten Stelldichein von Zahntechnikern und Zahnmedizinern, Dentalindustrie und Fachhandel. Dies teilte das Lemförder Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. In Köln trafen rund 155 000 Fachbesucher vom 21. bis 25. März auf mehr als 2 300 Aussteller aus 60 Ländern.

Firma auf der Highlightliste

Die GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH) aus dem Verband der Deutschen Dental-Industrie, hatte die Messe veranstaltet. Aus dem Pool der Aussteller wählten die Veranstalter zwölf Unternehmen aus, die im Rahmen eines offiziellen Presserundgangs präsentiert wurden. Auch Shera schaffte es auf die Highlightliste mit dem neuen Intraoral-Scanner „Sherascan io“, den das Unternehmen auf der Messe erstmals zeigte. Er macht laut Unternehmen das Handling für den Zahnarzt einfacher und erspart Patienten den in aller Regel als unangenehm empfundenen Kieferabdruck im Behandlungsstuhl. Das Besondere an dem Scanner: Er verfügt über das kleinste Handstück weltweit, das nicht größer ist als ein zahnmedizinisches Instrument.

Das Shera-Messeteam hatte alle Hände voll zu tun. Geschätzt waren viele tausend Besucher am Stand der Shera. Besondere Aufmerksamkeit galt der nächsten Generation von 3D-Druckern für die Dentaltechnik. Bereits zur letzten IDS hat Shera den 3D-Druck in der Zahntechnik salon- und laborfähig gemacht. Die Sheraprint-Drucker zählen laut Unternehmensangaben auch in diesem Jahr zu den derzeit schnellsten und präzisesten Printern mit Digital Light Processing für die Dentaltechnologie. Zur IDS gab es ein spannendes Update in der Druckertechnologie: Sie sind noch schneller, in mehr Varianten erhältlich und können noch mehr Materialien verarbeiten.

Der Wandel hin zum digitalen Workflow ist in der Zahntechnik in vollem Gang, erklärt Shera. Doch das klassische Handwerk spielt nach wie vor eine große Rolle. Außer bits and bytes hatte Shera daher den klassischen Bereich der Dentaltechnik im Fokus. Sinnbildlich heiß her ging es zum Beispiel beim Gießen von Zahnersatz mit der neuen Legierung Sheraheavy-metal oder der Präzisionseinbettmasse Sheraunder pressure.

„Die beste Messe, die wir je hatten“

Das Shera-Team hatte sich seit einem Jahr auf die Messe vorbereitet und ist insgesamt mit einer fast 30-köpfigen Mannschaft in Köln vor Ort gewesen. „Das war die beste Messe, die wir je hatten. Nach jeder IDS denke ich das geht nicht besser, und dann das. Mein Team ist sensationell, auch die Daheimgebliebenen haben uns wunderbar den Rücken freigehalten“, freut sich Geschäftsführer Jens Grill. Gut lachen hat er auch, weil die Auftragsbücher voll sind und sich neue Kontakte ergeben haben zu möglichen Händlern, die zum Beispiel Sheraprodukte nach Australien oder in die USA einführen wollen.