Seit 90 Jahren Mitglied im SCD

Seit 90 Jahren Mitglied im Segler-Club Dümmer ist der 94-jährige Georg Zapel. SCD-Vorsitzender Gerd Lauszus nahm die ungewöhnliche Ehrung bei der Jahreshauptversammlung im Clubhaus in Lembruch vor. Foto: SCD/Grothues

Lembruch – Eine äußerst ungewöhnliche Ehrung gab es bei der Jahreshauptversammlung des Segler-Clubs Dümmer (SCD): Georg Zapel konnte im Jahr 2018 auf 90 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken. Er war dem SCD am 11. August 1928 beigetreten und ist heute Ehrenmitglied. Georg Zapel war mit seinen 94 Jahren extra zu der Jahreshauptversammlung in Lembruch aus Frankfurt angereist.

Sehr erfreut waren Vorstand und Mitglieder, dass Zapel dem Verein eine Dokumentation mit Bildern und Texten aus seiner langjährigen Mitgliedschaft zur Sichtung und Kopie überlässt: Angesichts des nahenden 100-jährigen Jubiläums des SCD im Jahr 2021 eine gute Quelle für eine Chronik.

Die Versammlung war mit mehr als 90 Mitgliedern und Gästen gut besucht. Der Vorstand des ältesten Segler-Clubs am Dümmer – er wurde im Jahr 1921 gegründet – konnte bei der Versammlung mehrere Jubilare ehren.

Außerdem erhielt die Deutsche Meisterin und Weltmeisterin Juliane Barthel die goldene Ehrennadel des Vereins, berichtete der Club in einer Pressemitteilung.

64 Stimmberechtigte hörten bei der Versammlung den Berichten des Vorstandes zu und wählten den 1. Vorsitzenden Gerd Lauszus einstimmig wieder.

Bei der Versammlung wurden Klaus Hellmann und Uwe Beckmann vom ersten Vorsitzenden für 50 Jahre Mitgliedschaft im SCD mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet, berichtete der SCD weiter. Ebenfalls 50 Jahre im Verein ist Albert Schenk.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Katharina Emptmeyer, Ulrich Meier, Jutta Schmidt, Klaus Seidel, Detlev Spitczok von Brisinski geehrt. Von diesen war Detlev Spitczok vor Ort und erhielt seine silberne Ehrennadel.

Außerdem erhielt Ehrenmitglied Hans-Jochen Hustert einen Blumenstrauß: Er ist 70 Jahre SCD-Mitglied.

In den Berichten des Vorstandes konnten laut der Pressemitteilung positive Entwicklungen aufgezeigt werden. So habe der SCD – trotz des steigenden Altersschnitt – ein Wachstum der Mitgliederzahlen um sechs Prozent seit 2016.

Auch die Auslastung des Hafens sei weiter gestiegen. Im Bereich der Jugendarbeit und im sportlichen Bereich konnten der Segler-Club Dümmer Erfolge erzielen. So wuchs die Zahl der Mitglieder unter 18 Jahren auf 37 und 50 SCD-Segler haben im letzten Jahr an offiziellen Ranglistenregatten des DSV teilgenommen – und das trotz widriger Bedingungen wie dem extrem niedrigen Dümmer-Wasserstand, der in der zweiten Jahreshälfte weitere Regatten verhinderte.

Laut Pressemitteilung konnte der SCD sein umfassendes Renovierungsprogramm fortsetzen und nach der Montage des neuen Hauptsteges im Jahr 2017 auch die umfassenden Renovierung von Außenanlagen, zusätzlichen Stellplätzen, Herrenumkleiden, Segelkammer und neuen Motorbootgaragen starten. Das gesamte Investitionsvolumen beträgt etwa 225 000 Euro inklusive Fördermitteln. ej