Sechs neue Mitglieder machen mit bei den LemFörderern

Stemshorn – Licht und Schatten in der Jahresbilanz der „LemFörderer“: Das Programm beim Neujahrsempfang sei zwar interessant und kurzweilig gewesen, alles in allem aber zu lang. Für den „Lemförder Sommer“ wurden rückläufige Besucherzahlen notiert, für die Gesundheitsmesse konnte, dank intensiver Werbung von Thomas Krause, die bisher höchste Zahl an Ausstellern gewonnen werden. Und: „Der Lemförder Lichterzauber im Dezember war eine tolle Veranstaltung“, lobte Dietmar Emshoff. Immer mehr Aussteller würden sich um einen Standplatz beim Lichterzauber bewerben.

Zufrieden scheinen die Mitglieder der Werbegemeinschaft LemFörderer mit der Vorstandsetage zu sein. Einmütig bestätigt wurde Dietmar Emshoff als Vorsitzender. Gleichermaßen schenkten sie Axel Meinke für eine weitere Amtsperiode als Schriftführer ihr Vertrauen. Neugewählt wurde Tobias Reimann als Kassenprüfer. Kassierer Ralf Klostermann informierte über die Finanzen.

Emshoff begrüßte die Vertreter der im Jahr 2019 neu eingetretenen Firmen (Jühlke Classic Garage, Meier’s Deele, DrachenSchmiede, Busch Gesundheit, Tischlerei Joachim Hafer, RehMax Therapiezentrum sowie den Lemförder Fenster- und Rolladen-Vertrieb): „Mit den sechs neuen haben wir nun 73 Mitglieder.“ Er dankte Hannelore Groneweg für die jahrelange gute Zusammenarbeit, sie ist aufgrund ihrer Geschäftsaufgabe ausgetreten.

Dank galt auch dem Einsatz von Kerstin Lagemann, die mit Bianca Wagener-Lückemeier eine großartige Hilfe bei der Organisation des Lemförder Lichterzauber erhalten habe. Dank sagte Emshoff auch für die Unterstützung der Samtgemeinde und dem Bauhof.

Gut angenommen werde das „Weihnachtswerkeln“ mit Michael Schwarze. „Schön wäre, wenn sich auch andere Handwerksbetriebe mit solchen Aktionen einbringen würden“, heißt es seitens der LemFörderer.

Der Weihnachtsmarkenverkauf werde wohl nicht mehr angeboten: Immer weniger Firmen beteiligen sich und auch die Nachfrage bei den Kunden werde geringer. Wer Ideen für Alternativen habe, möge sich bei den LemFörderern melden.

„Auch in diesem Jahr sind die Aktivitäten in Lemförde breit gefächert“, heißt es in der Vorschau auf 2020. Vier verkaufsoffene Sonntage stehen im Kalender: das Frühlingserwachen“ am 8. März, in den 7. Juni werde die Messe „Bauen und Wohnen“ integriert und lädt die BASF ein zur „Tour de Fun“. Weitere Termine sind der 20. September und der 1. November.

Der „Lemförder Sommer“ findet alle zwei Jahre statt und ist für den 9. bis 11. Juli 2021 geplant. Die Veranstaltung haben die LemFörderer abgegeben an den Flecken Lemförde. Erste Planungen laufen bereits, wer Ideen habe, könne diese direkt an den Flecken oder das Orga-Team geben. Wer sich persönlich einbringen möchte, auch das ist gern gesehen, merke sich das nächste Treffen vor: Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses.

Für weitere Informationen sorgten Gäste. Laut Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Scheibe seien alle Baugebiete in Lemförde verkauft. 15 Plätze in Stemshorn werden vermessen, zehn Bauplätze in Hüde und in Brockum befinden sich in der öffentlichen Auslage.

Laut Bürgermeisterin Stephanie Budke-Stambusch verzögere sich der Bau der neuen Sporthalle an der Stettiner Straße, da die geplanten Zuschüsse nicht fließen würden. Dennoch würde der Bau weiterhin vorangetrieben, da aufgrund der positiven Einwohnerentwicklung auch die Infrastruktur entsprechend sein müsse, betonte Budke-Stambusch. Über die aktuelle Besetzung von Lehrstellen informierte Claudia Schnabel. Praktika und Ausbildung würden angenommen – obwohl keine Schnuppertage mehr durchgeführt wurden. „Es muss aber weiter an neuen Werbekonzepten gearbeitet werden“, forderte Schnabel. Eine neue Idee zur Azubi-Gewinnung sei die „Azubi-Challenge“ –- Kletterpark, um mit Schülern und deren Eltern ins Gespräch zu kommen.

Ansprechpartnerin hierfür ist Claudia Schnabel. hm