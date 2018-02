Schwerer Unfall in Stemshorn: Mutter und Tochter verletzt

Stemshorn - Eine 49-jährige Frau sowie ihre siebenjährige Tochter wurden am Samstag bei einem Autounfall in Stemshorn verletzt. Der 48-jährige Fahrer des Wagens kam von der Straße ab.

Der 48-Jährige war gegen 15.07 Uhr mit seinem Auto auf der Osnabrücker Straße (B51) in Richtung Osnabrück unterwegs. In Höhe Kornblumenweg kam er mit seinem Wagen infolge von Schneeglätte, abgefahrener Reifen sowie unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Dabei wurde seine 49-jährige Lebenspartnerin, die auf dem Beifahrersitz saß, schwer sowie ihre siebenjährige Tochter leicht verletzt. Beiden kamen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden.

Rubriklistenbild: © dpa