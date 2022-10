Schwerer Unfall mit Schwerverletzten: L345 stundenlang gesperrt

Die Schutzplanke der L345 konnte den Transporter nicht aufhalten. Er fiel in den Straßengraben. © Feuerwehr/Fuchs

Bei einem Unfall auf der L345 wurden am Donnerstag zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt. Die Straße musste lange gesperrt werden.

Wagenfeld – Die Landesstraße 345 im Bereich der Gemeinde Wagenfeld ist am Donnerstagmorgen, 5.50 Uhr, zum Ort eines schweren Unfalls mit vier teils schwer verletzten Personen geworden.

61-Jähriger missachtet beim Abbiegen entgegenkommenden Kleintransporter

Am Vormittag erklärte die Polizei in einer Mitteilung den bis dahin bekannten Ermittlungsstand. Demzufolge sind ein 61 Jahre alter Mann aus Marl in einem Skoda Fabia und ein 29 Jahre alter Mann aus Bramsche in einem Skoda Octavia hintereinander auf der Burlager Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld unterwegs gewesen.

In Höhe der Kreuzung Am Gottesgraben habe der 61-Jährige beabsichtigt, nach links abzubiegen. Dabei missachtete der Mann, so die Polizei, den Vorrang eines entgegenkommenden VW Kleintransporters, an dessen Steuer ein 55 Jahre alter Mann aus Wagenfeld saß. Bei ihr war ein 28-jähriger Lübbecker als Beifahrer.

Der Fabia und der Kleintransporter stießen im Kreuzungsbereich frontal mit großer Wucht zusammen. Das Auto des 61-Jährigen sei durch den Aufprall zurückgeschleudert worden. Es prallte mit seinem Heck in die Fahrerseite des nachfolgenden Skoda Octavia aus Bramsche. Der Kleintransporter hingegen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Seitenschutzplanke sowie ein Brückengeländer und stoppte erst im angrenzenden Graben.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Beim Zusammenstoß der beiden Skoda sind beide Fahrer schwer verletzt worden, berichtet die Polizei in ihrer Mitteilung weiter. Der 61-Jährige war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus Wagenfeld aus seinem Auto befreit werden. Er sei zur Behandlung in das Krankenhaus nach Vechta gebracht worden. Der 29-Jährige ist mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Damme gebracht worden. Mehr Glück hatten die beiden Insassen des VW-Kleintransporters. Sie beide erlitten laut Mitteilung nur leichte Verletzungen. Zu deren Behandlung wurden sie in das Krankenhaus nach Sulingen gefahren.

Die drei beteiligten Fahrzeuge waren in der Folge der Kollission nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizeiinspektion Diepholz auf etwa 85 000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die weiteren Bergungs- und Säuberungsmaßnahmen musste die Landesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Noch am Mittag dauerten die Reinigungsarbeiten, durchgeführt von einer Spezialfirma, an. Zusätzlich war die Straßenmeisterei Diepholz im Einsatz, um festzustellen, ob das Erdreich in der Folge ausgetretener Betriebsstoffe im Grabenbereich ausgekoffert werden muss. Der Verkehr wurde während der Sperrung durch die Polizei örtlich umgeleitet. Für die Feuerwehr waren über einen Zeitraum von 2,5 Stunden insgesamt 37 Kräfte im Einsatz.