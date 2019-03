49-Jähriger auf der B51 schwer verletzt

Lemförde - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 51 in Höhe Lemförde ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr ein 49-Jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Der Lemförder wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Osnabrück geflogen. Der Fahrer hatte laut Polizei abgebremst und nach links ausgeholt, um nach rechts abzubiegen. Das verstand der nachfolgende 29-jährige Fahrer eines „Bulli“ falsch, wollte rechts an dem Dacia vorbeifahren und rammte ihn. Das Auto wurde in den Graben geschleudert.

Der 29-Jährige aus Lembruch blieb unverletzt. Den Gesamt-Sachschaden gab die Polizei etwa 30.000 Euro an. Die B 51 war für fast zwei Stunden gesperrt. ej